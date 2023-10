Neubránil sa slzám. Zápas na San Sire bol pre Locatelliho mimoriadne emotívny

V 63. minúte dal jediný gól zápasu bývalý hráč AC Manuel Locatelli. Jeho strelu z diaľky tečoval do protipohybu brankára domáci stredopoliar Rade Krunič.

Locatelli sa po záverečnom hvizde neubránil slzám.

"Hrať na San Sire je pre mňa vždy výnimočné, bol to pre mňa mimoriadne emotívny zápas. Vyrastal som v akadémii AC, no futbalový vietor ma zavial do Turína a teraz som hráčom Juventusu. Je skvelé, že práve môj gól rozhodol o zisku troch cenných bodov," uviedol Locatelli pre akreditované médiá.

Hráči AC ukončili sériu štyroch ligových víťazstiev a zapísali si druhú prehru v sezóne. "Konečný výsledok nezodpovedá priebehu zápasu. Ani po vylúčení Thiawa sme neboli horší tím, no nevyužili sme šance a inkasovali sme nešťastný gól," povedal tréner AC Stefano Pioli.