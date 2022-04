Legenda končí. Známy taliansky reprezentant oznámil po neúspechu v kvalifikácii koniec

Naposledy sa v národnom drese predstaví 1. júna vo Wembley proti Argentíne v rámci Finalissimy - duelu medzi víťazom ME a Copa America.

Pre štvornásobných majstrov sveta je to druhá neúčasť na turnaji po sebe.

Chiellini nemá jasno ani vo svojej klubovej budúcnosti. "Do konca sezóny musím všetko zhodnotiť a porozprávať sa so svojou rodinou. Rovnako som to spravil aj vlani," uviedol ohľadom svojho pokračovania v Juventuse.

"Stará dáma" bojuje o miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov - na štvrtom mieste Serie A má pred piatym AS Rím náskok šesť bodov. Oba tímy čakajú ešte štyri ligové duely, pričom "Juve" zabojuje 11. mája proti Interu Miláno aj o obhajobu Talianskeho pohára.

Chiellini za "squadru azzurra" debutoval v roku 2004 a odvtedy tvoril pevnú súčasť obrany národného mužstva.

Na konte má 116 zápasov, čo je piaty najvyšší počet, o ktorý sa delí s Andreom Pirlom. Viac štartov majú len Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro a Gianluigi Buffon.