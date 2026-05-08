Nemecko na MS 2026: Senzačná prehra na Slovensku ich nezabrzdila. Nemci snívajú o piatom titule

Nemecko je štvornásobným majstrom sveta a pred každým turnajom ho radia do okruhu favoritov. Je to tak aj pred štartom MS vo futbale 2026.
Tím Juliana Nagelsmanna si vybojoval účasť na šampionáte prvým miestom v skupine A.
V úvode kvalifikácie síce senzačne prehral v Bratislave 0:2, čo bola prvá prehra nemeckej reprezentácie v kvalifikácii MS na pôde súperov vôbec, ďalšie zaváhanie však nepripustilo a v poslednom kole v priamom súboji o prvé miesto v Lipsku deklasovalo Slovensko 6:0.
Nagelsmann sa stal trénerom reprezentácie vo veku 36 rokov, čím sa stal druhým najmladším koučom Nemecka po Ottovi Nerzovi, ktorý mal 34, keď ho poverili vedením reprezentácie v roku 1926.
Mladý tréner známy pragmatickým, no dynamickým futbalom, dokázal zo svojho tímu vytvoriť kompaktné a motivované mužstvo.
Historicky patrí Nemecko k najúspešnejším tímom sveta so štyrmi titulmi a štyrmi ďalšími účasťami vo finále, na predchádzajúcich dvoch turnajoch však končili Nemci už v skupine a zo šiestich zápasov vyhrali iba jeden.
Najvýznamnejší hráči:
- Florian Wirtz (Liverpool): Všestranný ofenzívny, ktorý pochádza z desiatich detí s trhovou hodnotou vyše 110 miliónov eur. Vyniká technicky, pozične aj takticky, je skvelý zakončovateľ a výborne vie pripraviť strelecké pozície pre svojich spoluhráčov.
- Jamal Musiala (Bayern Mníchov): Kreatívna hviezda tímu. Vyniká driblingom v malom priestore, rýchlou zmenou smeru a schopnosťou rozhodovať zápasy individuálnou akciou. Približne pred rokom na klubových MS utrpel zložitú zlomeninu píšťaly a členka, na trávnik sa vrátil v januári, ale už znovu žiari.
- Joshua Kimmich (Bayern Míchov): Kapitán mužstva, ktorý má spomedzi aktívnych hráčov najviac reprezentačných štartov (107). Je cenný najmä univerzálnosťou: vie hrať v strede poľa aj na pravom kraji obrany.
Súperi na MS 2026: Curacao, Pobrežie slonoviny, Ekvádor (skupina E)
FIFA Ranking
10. miesto
Najväčšie úspechy
Štyrikrát majster sveta (1954, 1974, 1990, 2014), trikrát majster Európy (1972, 1980, 1996)