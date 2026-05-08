    V dejisku finále MS vo futbale menia trávnik. FIFA testovala povrch mesiace vopred

    Na štadióne MetLife položili nový trávnik pre MS 2026.
    TASR|8. máj 2026 o 10:25
    FIFA pripravila špeciálne testovaný trávnik pre finále MS.

    Trávnik, na ktorom sa odohrá finále nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, nainštalovali na štadión MetLife neďaleko New Yorku päť týždňov pred začiatkom šampionátu.

    Pri výskume Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) experimentovala s výkonom rôznych trávnikov na špecializovanom krytom štadióne v Tennessee.

    „Je spravodlivé, aby najlepší hráči na planéte dostali tú najlepšiu trávu a my sa o to snažíme.

    Pokiaľ ide o zabezpečenie hracej plochy, mať tieto čísla z výskumu a všetky potrebné myšlienkové procesy bolo veľmi prospešné,“ citovala vedúceho manažéra ihrísk FIFA Davida Grahama agentúra AFP.

    VIDEO: Nový trávnik na MetLife Stadium pred štartom MS vo futbale 2026

    Vo štvrtok sa robotníci starali o čerstvo položený trávnik, ktorý bol na štadióne MetLife s kapacitou 82 500 miest rozložený v desiatkach obdĺžnikových kusov.

    Hracia plocha má za sebou špecializovaný výskum a mesiace pestovania, aby spĺňala štandard požadovaný pre majstrovstvá sveta.

    Na štadióne, kde pôsobia tímy NFL New York Jets a New York Giants, sa doteraz hralo na umelej tráve. Na novom prírodnom trávniku sa odohrá osem zápasov šampionátu vrátane finálového duelu 19. júla.

