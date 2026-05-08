Curacao na MS 2026: Modrá vlna sa prevalila Karibikom, slávny tréner musel skončiť

Postup Curacaa na MS 2026 bol historický úspech. Tento karibský ostrov so 150 000 obyvateľmi stal najmenšou krajinou (podľa počtu obyvateľov), aká sa kedy kvalifikovala na svetový šampionát.
Tím pod prezývkou „Modrá vlna“ prešiel celou 10-zápasovou kvalifikáciou zóny CONCACAF bez jedinej prehry.
Vďaka postaveniu v rebríčku bolo priamo nasadené do druhého kola, kde v skupine C dominovalo so štyrmi výhrami nad Barbadosom, Arubou, Svätou Luciou a Haiti.
Vo finálovom kole kvalifikácie v skupine B v októbri 2025 šokovali hráči Curacaa Jamajku domácou výhrou 2:0 a v novembri deklasovali Bermudy 7:0.
Postup spečatili 18. novembra 2025 dramatickou bezgólovou remízou v Kingstone proti Jamajke.
Historický moment takmer prekazila penalta proti Curacau v 94. minúte, ktorú však po zásahu systému VAR rozhodca odvolal.
Hoci tím k postupu doviedol skúsený Dick Advocaat, vo februári 2026 odstúpil z osobných dôvodov pre zdravotný stav dcéry.
Nahradil ho jeho krajan Fred Rutten, uznávaný holandský kouč, ktorý v minulosti viedol tímy ako PSV Eindhoven, Feyenoord či Twente.
Najvýznamnejší hráči:
- Gervane Kastaneer: s 5 gólmi najlepší strelec tímu v kvalifikácii
- Leandro Bacuna: kapitán a motor zálohy, ktorý v kvalifikácii dosiahol 3 asistencie
- Eloy Room: skúsený brankár, ktorý z desiatich zápasoch v šiestich neinkasoval
- Rangelo Janga: útočník, ktorý prispel dôležitým hetrikom proti Barbadosu
Súperi na MS 2026: Nemecko, Ekvádor, Pobrežie Slonoviny (skupina E)
Curacao
FIFA Ranking
82. miesto
Tréner
Fred Rutten
Tri hviezdy
Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Cuco Martina
Najväčšie úspechy
Víťazstvo v Karibskom pohári (2017), postup do štvrťfinále Gold Cupu (2019), postup na MS 2026