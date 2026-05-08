    Curacao na MS 2026: Modrá vlna sa prevalila Karibikom, slávny tréner musel skončiť

    Futbalisti Curacaa. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. máj 2026 o 06:15
    Pozrite si profil reprezentácie Curacaa na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Postup Curacaa na MS 2026 bol historický úspech. Tento karibský ostrov so 150 000 obyvateľmi stal najmenšou krajinou (podľa počtu obyvateľov), aká sa kedy kvalifikovala na svetový šampionát.

    Tím pod prezývkou „Modrá vlna“ prešiel celou 10-zápasovou kvalifikáciou zóny CONCACAF bez jedinej prehry.

    Vďaka postaveniu v rebríčku bolo priamo nasadené do druhého kola, kde v skupine C dominovalo so štyrmi výhrami nad Barbadosom, Arubou, Svätou Luciou a Haiti.

    Vo finálovom kole kvalifikácie v skupine B v októbri 2025 šokovali hráči Curacaa Jamajku domácou výhrou 2:0 a v novembri deklasovali Bermudy 7:0.

    Postup spečatili 18. novembra 2025 dramatickou bezgólovou remízou v Kingstone proti Jamajke.

    Historický moment takmer prekazila penalta proti Curacau v 94. minúte, ktorú však po zásahu systému VAR rozhodca odvolal.

    Hoci tím k postupu doviedol skúsený Dick Advocaat, vo februári 2026 odstúpil z osobných dôvodov pre zdravotný stav dcéry.

    Nahradil ho jeho krajan Fred Rutten, uznávaný holandský kouč, ktorý v minulosti viedol tímy ako PSV Eindhoven, Feyenoord či Twente.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Gervane Kastaneer: s 5 gólmi najlepší strelec tímu v kvalifikácii
    • Leandro Bacuna: kapitán a motor zálohy, ktorý v kvalifikácii dosiahol 3 asistencie
    • Eloy Room: skúsený brankár, ktorý z desiatich zápasoch v šiestich neinkasoval
    • Rangelo Janga: útočník, ktorý prispel dôležitým hetrikom proti Barbadosu

    Súperi na MS 2026: Nemecko, Ekvádor, Pobrežie Slonoviny (skupina E)

    Curacao

    FIFA Ranking

    82. miesto

    Tréner

    Fred Rutten

    Tri hviezdy

    Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Cuco Martina

    Najväčšie úspechy

    Víťazstvo v Karibskom pohári (2017), postup do štvrťfinále Gold Cupu (2019), postup na MS 2026

    MS vo futbale 2026: Skupina E

    Finále futbalových majstrovstiev sveta 2026 hostí štadión MetLife v americkom New Jersey.
