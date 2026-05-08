Pobrežie Slonoviny na MS 2026: Mix talentu a skúseností chce premiérovo postúpiť

Pobrežie Slonoviny sa vracia na scénu majstrovstiev roka po 12 rokoch. Miestenku na turnaji si vybojovali vďaka prvenstvu v F-skupine africkej kvalifikácie v konkurencii Gabonu, Kene, Gambie, Burundi a Seychelských ostrovov.
V 10 zápasoch získalo Pobrežie Slonoviny 26 bodov za 8 víťazstiev a 2 remízy.
Mužstvo vedie od januára 2024 Francúz Emerse Faé. K tímu prišiel počas Afrického pohára národov, v ktorom Pobrežie Skupiny síce postúpilo zo základnej skupiny, ale po rozpačitých výkonoch. Prehralo s Nigériou 0:1 a Rovníkovou Guineou dokonca 0:4.
Tento výsledok stál miesto trénera Jeana-Louisa Gasseta, ktorého - pôvodne dočasne - nahradil Faé. Bývalý francúzsky mládežnícky reprezentant však vo vyraďovacej fáze dotiahol svoj nový tím až k titulu.
Pobrežie Slonoviny najskôr vyradilo na penalty Senegal, po predĺžení Mali, v semifinále zdolali 1:0 DR Kongo a vo finále 2:1 Nigériu.
Faé získal cenu pre najlepšieho trénera turnaja a trvalý angažmán pri reprezentácii. Pri štvrtej účasti na MS sa tento africký tím pokúsi o premiérový postup zo skupiny.
Najvýznamnejší hráči:
- Franck Kessié: kapitán reprezentácie s bohatými skúsenosťami. Za Pobrežie Slonoviny odohral už vyše sto zápasov. Počas pôsobenia v AC Miláno dostal od fanúšikov prezývku "Il Presidente" (Prezident), jednu sezónu pôsobil v FC Barcelona a od roku 2023 si tento stredopoliar oblieka dres tímu Al-Ahli v Saudskej Arábii.
- Ousmane Diomandé: V 22 rokoch patrí k najvyššie oceňovaným mladým obrancom v Európe. Formoval sa v akadémii dánskeho Midtjyllandu, odkiaľ odišiel do portugalskej Mafry. Výkonmi upútal zástupcov Sportingu Lisabon, kam putoval v januári 2023 za 7,5 milióna eur. V novom tíme sa rýchlo etabloval, získal s ním dva tituly a podpísal novú zmluvu do roku 2030. Vedenie Sportingu deklarovalo, že si ho cení na minimálne 60 miliónov eur.
- Amad Diallo: narodil sa v Abidžane, ale osemročný odišiel s rodičmi do Talianska. Vyrastal v Bergame, kde cibrili aj jeho futbalové umenie. V októbri 2020 prestúpil s Atalanty do Manchesteru United za 37 miliónov eur (vrátane bonusov). V sezóne 2024/2025 sa blysol 11 gólmi za United, ale potom na ňu nenadviazal a v poslednom čase sa dostával na ihrisko len ako striedajúci hráč.
Súperi na MS 2026: Nemecko, Curacao, Ekvádor (skupina E)
Pobrežie Slonoviny
FIFA Ranking
34. miesto
Tréner
Emerse Faé
Tri hviezdy
Franck Kessié, Ousmane Diomandé, Amad Diallo
Najväčšie úspechy
3x víťaz Afrického pohára národov (1992, 2015, 2023)