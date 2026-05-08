    Pobrežie Slonoviny na MS 2026: Mix talentu a skúseností chce premiérovo postúpiť

    Futbalisti Pobrežia Slonoviny. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|8. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Pobrežia Slonoviny na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Pobrežie Slonoviny sa vracia na scénu majstrovstiev roka po 12 rokoch. Miestenku na turnaji si vybojovali vďaka prvenstvu v F-skupine africkej kvalifikácie v konkurencii Gabonu, Kene, Gambie, Burundi a Seychelských ostrovov.

    V 10 zápasoch získalo Pobrežie Slonoviny 26 bodov za 8 víťazstiev a 2 remízy.

    Mužstvo vedie od januára 2024 Francúz Emerse Faé. K tímu prišiel počas Afrického pohára národov, v ktorom Pobrežie Skupiny síce postúpilo zo základnej skupiny, ale po rozpačitých výkonoch. Prehralo s Nigériou 0:1 a Rovníkovou Guineou dokonca 0:4.

    Tento výsledok stál miesto trénera Jeana-Louisa Gasseta, ktorého - pôvodne dočasne - nahradil Faé. Bývalý francúzsky mládežnícky reprezentant však vo vyraďovacej fáze dotiahol svoj nový tím až k titulu.

    Pobrežie Slonoviny najskôr vyradilo na penalty Senegal, po predĺžení Mali, v semifinále zdolali 1:0 DR Kongo a vo finále 2:1 Nigériu.

    Faé získal cenu pre najlepšieho trénera turnaja a trvalý angažmán pri reprezentácii. Pri štvrtej účasti na MS sa tento africký tím pokúsi o premiérový postup zo skupiny.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Franck Kessié: kapitán reprezentácie s bohatými skúsenosťami. Za Pobrežie Slonoviny odohral už vyše sto zápasov. Počas pôsobenia v AC Miláno dostal od fanúšikov prezývku "Il Presidente" (Prezident), jednu sezónu pôsobil v FC Barcelona a od roku 2023 si tento stredopoliar oblieka dres tímu Al-Ahli v Saudskej Arábii.
    • Ousmane Diomandé: V 22 rokoch patrí k najvyššie oceňovaným mladým obrancom v Európe. Formoval sa v akadémii dánskeho Midtjyllandu, odkiaľ odišiel do portugalskej Mafry. Výkonmi upútal zástupcov Sportingu Lisabon, kam putoval v januári 2023 za 7,5 milióna eur. V novom tíme sa rýchlo etabloval, získal s ním dva tituly a podpísal novú zmluvu do roku 2030. Vedenie Sportingu deklarovalo, že si ho cení na minimálne 60 miliónov eur.
    • Amad Diallo: narodil sa v Abidžane, ale osemročný odišiel s rodičmi do Talianska. Vyrastal v Bergame, kde cibrili aj jeho futbalové umenie. V októbri 2020 prestúpil s Atalanty do Manchesteru United za 37 miliónov eur (vrátane bonusov). V sezóne 2024/2025 sa blysol 11 gólmi za United, ale potom na ňu nenadviazal a v poslednom čase sa dostával na ihrisko len ako striedajúci hráč.

    Súperi na MS 2026: Nemecko, Curacao, Ekvádor (skupina E)

    Pobrežie Slonoviny

    FIFA Ranking

    34. miesto

    Tréner

    Emerse Faé

    Tri hviezdy

    Franck Kessié, Ousmane Diomandé, Amad Diallo

    Najväčšie úspechy

    3x víťaz Afrického pohára národov (1992, 2015, 2023)

    MS vo futbale 2026: Skupina E

    Finále futbalových majstrovstiev sveta 2026 hostí štadión MetLife v americkom New Jersey.
