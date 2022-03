Fanúšikovia vydávali opičie zvuky, ich terčom boli hráči AC Miláno

Tím zo Sardínie prehral doma s milánskym AC 0:1 po góle alžírskeho stredopoliara Ismaela Bennacera. Skvelú prácu odviedol brankár hostí Mike Maignan, no na zápas aj tak nebude spomínať v dobrom.

Správanie fanúšikov po zápase kritizoval aj tréner Milánčanov Stefano Pioli.

"Maignan mi povedal, že bol rasovo zneužívaný. V dnešnej dobe si nikto nič také nezaslúži. Je to prvýkrát, čo takto zareagoval. To znamená, že sa stalo naozaj niečo zlé, čo sa stať nemalo. Tomori hovoril to isté," dodal Pioli.

"Tento hrací deň bol venovaný boju proti rasizmu, no máme pred sebou ešte dlhú cestu a musíme proti tomu bojovať spoločne," píše sa v stanovisku lídra talianskej Serie A na sociálnych sieťach.