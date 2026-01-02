Dovolenka vo Švajčiarsku sa zmenila na katastrofu. Obranca Metz s ťažkými popáleninami

Medzi zranenými pri požiari v preplnenom bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana je aj futbalista Tahirys Dos Santos.
Devätnásťročného francúzskeho obrancu FC Metz previezol vrtuľník s ťažkými popáleninami do nemocnice v Nemecku.
„O zdravotnom stave Tahirysa budeme informovať, ak dôjde k významným zmenám,“ napísal FC Metz vo svojom stanovisku a požiadal všetkých, aby rešpektovali súkromie hráča a jeho rodiny.
„Vedenie klubu, hráči, tréneri a zamestnanci sú touto správou hlboko zasiahnutí a myslia na Tahirysa, ktorý momentálne bojuje s bolesťou.
Klub by tiež rád ponúkol svoju plnú podporu jeho rodine a spolupracuje s lekárskymi orgánmi na prevoze Tahirysa do nemocnice Mercy v blízkosti jeho domova,“ doplnil účastník Ligue 1.
Podľa denníka L'Equipe išiel Dos Santos do Crans-Montany na niekoľkodňovú dovolenku. Noc strávil s priateľmi na chate a v piatok už mal opäť trénovať v FC Metz. Obrovský požiar v bare Le Constellation si vyžiadal najmenej 40 obetí a viac ako 100 zranených.