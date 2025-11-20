V tejto sezóne si ešte nezahral. Dlhoročná dvojka pri Neuerovi plánuje ukončiť kariéru

Sven Ulreich. (Autor: SITA/AP)
TASR|20. nov 2025 o 19:58
Hráčova súčasná zmluva s Bayernom platí do leta 2026.

MNÍCHOV. Brankár Sven Ulreich z Bayernu Mníchov by mal po konci aktuálnej sezóny ukončiť kariéru. Na sociálnej sieti X o tom informoval účet Bayern & Germany.

Hráčova súčasná zmluva s mníchovským klubom platí do leta 2026 a ani jedna zo strán údajne neplánuje jej predĺženie. Podľa zdroja zostane brankár v klube v inej funkcii.

Ulreich je odchovanec mládežníckeho systému Stuttgartu, za Bayern hral už v rokoch 2015 až 2020, potom prestúpil do Hamburgu.

Do mníchovského klubu sa vrátil v roku 2021. S Bayernom vyhral osem majstrovských titulov, tri poháre a šesť superpohárov. Má aj titul v Lige majstrov a tešil sa aj z víťazstva v superpohári UEFA.

    V tejto sezóne si ešte nezahral. Dlhoročná dvojka pri Neuerovi plánuje ukončiť kariéru
    dnes 19:58
