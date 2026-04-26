Stuttgart drží štvrtú priečku len vďaka lepšiemu skóre, Borussia si zaistila Ligu majstrov

Futbalisti Borussie Dortmund vyhrali v dueli 31. kola nemeckej Bundesligy doma nad Freiburgom hladko 4:0. Upevnili si tak druhé miesto v tabuľke za už istým šampiónom Bayernom Mníchov a po jedenásty raz v rade si zabezpečili postup do Ligy majstrov.
Stuttgart remizoval doma s Werderom Brémy 1:1. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka o skóre pred Hoffenheimom, Brémy sú dvanáste.
Bundesliga - 31. kolo
VfB Stuttgart – Werder Brémy 1:1 (0:1)
Góly: 61. Demirovič – 18. Stage
Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0 (3:0)
Góly: 8. Beier, 14. Guirassy, 32. Bensebaini, 87. Silva