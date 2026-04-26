Stuttgart drží štvrtú priečku len vďaka lepšiemu skóre, Borussia si zaistila Ligu majstrov

Fotka zo zápasu VfB Stuttgart – Werder Brémy.
Fotka zo zápasu VfB Stuttgart – Werder Brémy. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|26. apr 2026 o 17:41 (aktualizované 26. apr 2026 o 19:42)
Piaty Hoffenhaim aj štvrtý Stuttgart majú zhodne 57 bodov.

Futbalisti Borussie Dortmund vyhrali v dueli 31. kola nemeckej Bundesligy doma nad Freiburgom hladko 4:0. Upevnili si tak druhé miesto v tabuľke za už istým šampiónom Bayernom Mníchov a po jedenásty raz v rade si zabezpečili postup do Ligy majstrov. 

Stuttgart remizoval doma s Werderom Brémy 1:1. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka o skóre pred Hoffenheimom, Brémy sú dvanáste.

Bundesliga - 31. kolo

VfB Stuttgart – Werder Brémy 1:1 (0:1)

Góly: 61. Demirovič – 18. Stage

Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0 (3:0)

Góly: 8. Beier, 14. Guirassy, 32. Bensebaini, 87. Silva

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Fotka zo zápasu VfB Stuttgart – Werder Brémy.
    Fotka zo zápasu VfB Stuttgart – Werder Brémy.
    Futbalisti Stuttgartu domácu pôdu nevyužili. Štvrtú priečku už držia len vďaka lepšiemu skóre
    dnes 17:41
