Calzonov plán: Trhať švédsku obranu a otupiť hviezdu. Slovákom chýba ozdoba, kto ju nahradí?

ŠTOKHOLM. Vnímajú to ako zápas o všetko. „Bude to tak trochu skupinové finále,” vraví pred zápasom o postup do B-divízie Ligy národov hviezdny útočník troch koruniek Alexander Isak.

No pod tlakom nie sú. „Žiadny tlak neexistuje,” vravel pred novinármi Švéd Dejan Kulusevski.

Severenia sa futbalom bavia, napĺňa ich. „Robíme to, čo milujeme. To je naše zameranie. Radosť z futbalu,” dodal.