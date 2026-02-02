Čakanie Burnley na ligový triumf v novom roku stále trvá. Dúbravka inkasoval od nováčika tri góly

Premier League - 24. kolo
Sunderland - Burnley 3:0 (2:0)
Góly: 9. Tuanzebe (vlastný), 32. Diarra, 72. Talbi
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas a videl ŽK/
Futbalisti FC Burnley natiahli v anglickej Premier League šnúru bez víťazstva na 15 zápasov.
V pondelkovom zápase 24. kola prehrali v bránke s Martinom Dúbravkom na ihrisku Sunderlandu hladko 0:3 a sú na predposlednom 19. mieste tabuľky.
Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem. Hráči Burnley nevystrelili na bránku ani raz.
Pred zápasom mali tri ligové remízy v rade, naposledy sa z víťazstva v PL tešili ešte v októbri minulého roka. Sunderland sa vyšvihol na ôsme miesto tabuľky.