Čakanie Burnley na ligový triumf v novom roku stále trvá. Dúbravka inkasoval od nováčika tri góly

Na snímke hráč Sunderlandu Habib Diarra (uprostred) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase 24. kola anglickej Premier League AFC Sunderland - Burnley FC. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|2. feb 2026 o 22:54
Hostia z Burnley sú stále na predposlednom mieste tabuľky.

Premier League - 24. kolo

Sunderland - Burnley 3:0 (2:0)

Góly: 9. Tuanzebe (vlastný), 32. Diarra, 72. Talbi

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas a videl ŽK/

Futbalisti FC Burnley natiahli v anglickej Premier League šnúru bez víťazstva na 15 zápasov.

V pondelkovom zápase 24. kola prehrali v bránke s Martinom Dúbravkom na ihrisku Sunderlandu hladko 0:3 a sú na predposlednom 19. mieste tabuľky.

Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem. Hráči Burnley nevystrelili na bránku ani raz.

Pred zápasom mali tri ligové remízy v rade, naposledy sa z víťazstva v PL tešili ešte v októbri minulého roka. Sunderland sa vyšvihol na ôsme miesto tabuľky.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 22:54
