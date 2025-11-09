Sunderland zaskočil rozbehnutý Arsenal. Kuriózne upravil plochu vo svoj prospech

Arsenal sa vyznačuje práve silnými štandardkami.

LONDÝN. Aj vďaka nezvyčajnému ťahu sa futbalistom Sunderlandu podarilo prerušiť víťaznú sériu Arsenalu, s ktorým v sobotu v anglickej lige remizovali 2:2.

Nováčik súťaže nechal na svojom štadióne posunúť reklamné panely bližšie k ihrisku, takže hostia nemohli naplno využiť svoju veľkú zbraň v podobe dlhých áut.

"Áno, snažili sme sa ísť po detailoch, aby sme vyhrali," povedal s úsmevom tréner Sunderlandu Régis Le Bris.

"V štandardkách sú naozaj silní. Nám tiež vyšli. Bolo jasné, že to bude v zápase veľmi dôležité a nakoniec to bolo pol na pol, "uviedol francúzsky kouč.

Arsenal, ktorý v utorok vyhral 3:0 v pražskom Edene nad Slaviou v Lige majstrov, siahal po jedenástom víťazstve v rade. V 94. minúte však vyrovnal holandský útočník Brian Brobbey, ktorý dal v šiestom stretnutí za Sunderland prvý gól od letného príchodu z Ajaxu Amsterdam.

"Kanonieri" vedú Premier League o šesť bodov pred Chelsea. Sunderland, ktorý sa vrátil do najvyššej súťaže po ôsmich rokoch, je v neúplnej tabuľke štvrtý.

