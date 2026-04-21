Man City sa môže dotiahnuť na Arsenal. Proti Dúbravkovi však nastúpi bez opory

Rodri. (Autor: REUTERS)
TASR|21. apr 2026 o 16:22
Guardiola očakáva, že boj o titul bude otvorený až do konca.

Španielsky futbalový stredopoliar Rodri bude chýbať Manchestru City v stredajšom dueli 34. kola Premier League na pôde FC Burnley.

Ak Citizens zdolajú tím, v ktorom je brankárskou jednotkou slovenský reprezentant Martin Dúbravka, bodovo sa dotiahnu na lídra najvyššej anglickej súťaže Arsenal Londýn.

Rodri zohral dôležitú úlohu pri víťazstve 2:1 nad Arsenalom, no zápas nedohral pro problémy so slabinami.

„Rodri podľa môjho názoru nebude pripravený na stredajší zápas, no verím, že v semifinále FA Cupu proti Southamptonu či v ligovom dueli s Evertonom by už mohol byť k dispozícii.

Pedri s Bernardom Silvom majú obrovské množstvo skúseností a sú pre nás veľmi dôležití," povedal pre britské médiá tréner City Pep Guardiola.

Španielsky kouč očakáva, že boj o titul bude otvorený až do konca. „My aj Arsenal si dobre uvedomujeme, že do konca súťaže už nemôžeme strácať body.

Veľmi ťažko by sme potom doháňali stratu. Máme nabitý kalendár a čakajú nás nároční súperi," dodal Guardiola, ktorý môže získať so City už siedmy anglický titul v priebehu deviatich rokov.

    Karren Bradyová (vľavo)
