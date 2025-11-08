VIDEO: Infarktový záver. Tottenham a Man United strelili v nadstavení dva góly

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Manchestru United si v 11. kole anglickej Premier League rozdelili body po remíze 2:2.
Hostí poslal do vedenia v 32. minúte Bryan Mbeumo, domáci otočili duel v priebehu siedmich minút pred koncom po presných zásahoch Mathysa Tela a Richarlisona, ale napokon v šiestej minúte nadstaveného času skóroval hosťujúci Matthijs de Ligt.
„Červení diabli“ tak neprehrali v piatom stretnutí po sebe, spolu s „kohútmi“ majú v tabuľke rovnaký počet 18 bodov a bilanciu - päť výhier, tri remízy a tri prehry.
Premier League - 11. kolo:
Tottenham Hotspur - Manchester United 2:2 (0:1)
Góly: 84. Tel, 90.+1 Richarlison - 32. Mbeumo, 90.+6 de Ligt