Koniec po 16 rokoch. Viceprezidentka West Hamu odchádza na vlastnú žiadosť

Karren Bradyová (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|21. apr 2026 o 17:36
Londýnsky klub bojuje o záchranu.

Karren Bradyová po 16 rokoch končí vo funkcii viceprezidentky West Hamu United. Z vedenia klubu anglickej futbalovej Premier League odchádza na vlastnú žiadosť.

West Ham je päť kôl pred koncom súťaže v tabuľke na 17. mieste iba dva body nad pásmom zostupu.

„Bolo to pre mňa privilégium dlhé roky pôsobiť vo vedení slávneho londýnskeho klubu a spolupracovať s hráčmi, členmi realizačného tímu i fanúšikmi.

Spolu sme dosiahli významné míľniky, na prvom mieste v hierarchii úspechov u mňa navždy zostane trofej pre víťaza Konferenčnej ligy. Chcem sa všetkým poďakovať za podporu," citovala slová Bradyovej agentúra DPA.

