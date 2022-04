Frankfurt v odvete s masívnou podporou, do Barcelony mieri tridsaťtisíc Nemcov

Vo štvrtok chcú túto vizitku zlepšiť a po remíze 1:1 v Nemecku postúpiť cez Eintracht Frankfurt do semifinále Európskej ligy 2021/2022.

Barcelona zdolala Dynamo Kyjev 1:0 ešte v skupinovej fáze Ligy majstrov. Po tom, ako sa prvýkrát od roku 2004 presunula do druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, remizovala na Camp Nou s Neapolom aj Galatasarayom Istanbul.

Postup si v oboch prípadoch zabezpečila na súperovej pôde, tentoraz musí zabojovať pred svojimi fanúšikmi.

Minulý týždeň sa strelecky presadil Ferran Torres a hoci už neplatí pravidlo o góloch strelených "vonku", Katalánci sú favoriti aj na základe momentálnej formy.

Pod trénerským vedením Xaviho Hernandeza neprehrali v pätnástich stretnutiach La Ligy za sebou a v tabuľke sa vyšvihli na druhé miesto.

Do budúcosezónnej edície LM majú namierené na základe ligového postavenia, no ani v EL im motivácia nechýba a radi by si 18. mája zahrali finále v Seville.