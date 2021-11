Návrat do Premier League? Gerrard je favorit na uvoľnený trénerský post

LONDÝN. Steven Gerrard je podľa anglických médií favorit číslo jeden na uvoľnený post trénera futbalistov Aston Villy. Podľa denníka The Telegraph by malo vedenie anglického klubu oznámiť jeho angažovanie do konca tohto týždňa.

Gerrard je v súčasnosti trénerom Glasgowa Rangers, s ktorým sa stal v minulej sezóne majstrom Škótska. Aston Villa ním chce nahradiť Deana Smitha, ktorý skončil vo funkcii kormidelníka birminghamského tímu po piatej ligovej prehre za sebou.

Aston Villa figuruje na 16. mieste tabuľky Premier League so ziskom 10 bodov. Po reprezentačnej prestávke nastúpi doma proti Brigtonu (20. novembra).