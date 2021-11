Pôjde Gerrard do Premier League? Raz povedie Liverpool, myslí si bývalý útočník

Ako informuje web bbc.com , vedenie šestnásteho tímu tabuľky najvyššej anglickej súťaže má v hľadáčiku aj ďalšie mená, no Gerrard je v zozname vysoko.

"Dlhšie časové obdobie patrí medzi kandidátov na budúceho kouča FC Liverpool, no Aston Villa je pripravená dať mu pozíciu už teraz," referuje bbc.com.

V hre by mohol byť aj Ralph Hasenhuttl, no podľa BBC Sport v jeho neprospech hovorí lojalita voči Southamptonu, v pozadí sa hovorí aj o Grahamovi Potterovi z Brightonu.

Podľa niekdajšieho útočníka Chrisa Suttona, ktorý krátko pôsobil aj v Aston Ville, je odchod Gerrarda z Glasgowa do Birminghamu možný.

"Podľa mňa Gerrard do Anglicka napokon pôjde a bude trénerom Liverpoolu. Nechcem nazvať Aston Villu akýmsi odrazovým mostíkom, je to dobrý klub s tradíciou, no Gerrad sa možno potrebuje nabrať skúsenosti v klube, ktorý nepôsobí na popredných priečkach, namiesto takého, ktorý je na vrchole," povedal Sutton z pozície futbalového odborníka pre BBC Radio 5.

"Pôsobenie v Celticu Glasgow či Glasgowe Rangers má svoju trvanlivosť a možno tá Gerradova v Rangers sa blíži ku koncu. Ak dostane reálnu ponuku, tak si myslím, že ju prijme," dodal Sutton.