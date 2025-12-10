Legenda Liverpoolu Gerrard má pochopenie pre Salaha. Potrebuje viac podpory, uviedol

Bývalý kapitán Liverpoolu Steven Gerrard má pochopenie pre Mohameda Salaha po jeho verejnom výbuchu voči klubu, no myslí si, že jeho výroky o tom, že bol „hodený pod autobus“, zašli príliš ďaleko.
Talizman klubu Salah spôsobil mediálny rozruch po komentároch po minulotýždňovej remíze s Leedsom v Premier League, v ktorých tvrdil, že bol urobený obetným baránkom za slabú formu Liverpoolu a že jeho vzťah s trénerom Arnem Slotom sa zhoršil.
Salah bol nepoužitým náhradníkom proti Leedsu, rovnako ako v zápase s West Hamom United minulý mesiac, a úplne chýbal v kádri na utorkový duel na pôde Interu Miláno v Lige majstrov.
„V Salahovej situácii je toto prvýkrát, že má ťažšie obdobie. Toto je čas, keď potrebuje manažéra, toto je čas, keď potrebuje klub, keď potrebuje viac podpory," povedal Gerrard v relácii The Breakdown na TNT Sports v stredu.
„Možno má pocit, že to nedostal. Toto je jeho prvý pokles formy za osem rokov, čo je pozoruhodné.“
Salah vyhral s Liverpoolom dva tituly v Premier League a Ligu majstrov a minulý mesiac sa stal len tretím hráčom v histórii klubu, ktorý dosiahol métu 250 gólov, čím sa zaradil k Ianovi Rushovi a Rogerovi Huntovi.
Jeho výkony v tejto sezóne klesli, čo sa zhoduje s trápením Liverpoolu v Premier League, kde takmer určite príde o titul.
„Je očividne veľmi sklamaný, že nehrá, chce pomôcť tímu — čo rešpektujem,“ povedal Gerrard.
„Pár viet o hádzaní ľudí pod autobus bolo nesprávnych — z tohto by mal trochu cúvnuť a vyriešiť to s trénerom.
„Viem, že keď sa to časom upokojí, Mo si pomyslí: ‚Nemal som to povedať, bol som emotívny, konal som unáhlene.‘
„Na konci dňa Liverpool potrebuje Mohameda Salaha späť v dobrej forme, späť pri strieľaní gólov, pretože je najlepším hráčom, najlepším strelcom a podľa môjho názoru im pomôže dostať sa z tejto krízy,“ dodal Gerrard.
Liverpool je v Premier League desiaty, desať bodov za vedúcim Arsenalom, no Gerrard verí, že existujú poľahčujúce okolnosti a stále si myslí, že sa môže vrátiť.
„Môže sa Liverpool rýchlo dostať tam, kde chce byť? Myslím si, že áno,“ povedal. „Ak budú mať slušný január a vyrovnajú balans, Isak sa dostane do lepšej formy, Wirtz nájde svoju rolu, vyrieši sa Salahov problém – Liverpool nebude ďaleko.“