Lobotka pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Potrebuje vyšetrenie, hovorí Conte

Slovenský futbalista Stanislav Lobotka vo farbách SSC Neapol.
Slovenský futbalista Stanislav Lobotka vo farbách SSC Neapol. (Autor: REUTERS)
TASR|6. okt 2025 o 07:50
Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte.

RÍM. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka utrpel zranenie v oblasti slabín a jeho stav posúdia v SSC Neapol po vyšetrení. Pre portál calcionapoli24.it to povedal tréner Neapola Antonio Conte.

Slovenský reprezentant, ktorý figuruje v nominácii Francesca Calzonu na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (10. októbra v Belfaste) a Luxembursku (13. októbra v Bratislave), nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho Neapol zdolal FC Janov 2:1. Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte.

„Pošmykol sa a pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Potrebuje vyšetrenie a potom posúdime jeho stav,“ uviedol Conte.

    dnes 07:50
