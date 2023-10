Lobotka pred duelom v Porte verí svojmu tímu: Nemáme čo stratiť

SENEC. Slovenských futbalistov čaká v najbližšom kvalifikačnom zápase ME 2024 súper bez straty bodu a inkasovaného gólu v J-skupine.

"Je to jeden z najlepších hráčov na svete, jemu stačí aj polovičná šanca, aby dal gól," povedal Lobotka v utorok v kempe v Senci.

Pred týmto duelom verí v kvalitu tímu, no pripomína problémy v koncovke: "Máme na to, ale nebude to jednoduché.

Portugalci majú obrovskú silu, hrajú doma a fanúšikovia ich budú hnať dopredu. Musíme premieňať svoje šance a vyťažiť z minima maximum."