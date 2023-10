Sauer dúfa vo vysnívanú premiéru proti Ronaldovi. Boženík: Musíme byť efektívni

SENEC. Keď sa do reprezentačného "áčka" dostane 17-ročný futbalista, svedčí to o jeho výnimočnom talente.

Krídelník Leo Sauer sa stal najmladším hráčom v ére samostatnosti, ktorý dostal pozvánku do slovenského národného tímu.

Pokiaľ by nastúpil v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 na pôde Portugalska, bola by to preňho vysnívaná premiéra, keďže kapitán súpera Cristiano Ronaldo je jeho veľký vzor.