Lobotka oslavoval titul s Neapolom štyri dni, no chce ďalší: Pokúsime sa znova zvíťaziť

Prezradil to v rozhovore pre neapolské Radio CRC, v ktorom hovoril aj o účasti v prestížnej Lige majstrov či nových spoluhráčoch.

DIMARO. Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka by chcel v novej sezóne opäť oslavovať majstrovský titul v talianskej Serie A.

„Nemyslím si, že niekto očakával, že za tri roky vyhráme dva ligové tituly. Je to niečo, čo neviem opísať slovami, bolo to fantastické. Prvý raz sme vyhrali s mesačným predstihom, druhý v záverečnom zápase.

Boli sme bližšie k fanúšikom, mali sme aj jazdu v autobuse s otvorenou strechou. Ale z oboch sa naozaj teším. Dúfam, že to túto sezónu zopakujeme. Pokúsime sa znova zvíťaziť,“ uviedol 30-ročný stredopoliar.

Návrat do Ligy majstrov

„Partenopei“ sa vrátili na vrchol tabuľky po neúspešnom ročníku 2023/2024, v ktorom obsadili až desiate miesto. V uplynulej sezóne tak nehrali žiadnu z európskych pohárových súťaží, ktoré sa uskutočnili v novom formáte.

„Sme radi, že budeme hrať v Lige majstrov, to sme chceli dosiahnuť minulú sezónu. Nový formát je možno zaujímavejší, ponúka viac zápasov a budeme hrať proti rôznym tímom. Bude to niečo nové a uvidíme, ako nám to pôjde,“ zamyslel sa Lobotka.