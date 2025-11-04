Spoľahlivý Lobotka šiel z ihriska totálne vyčerpaný. Aké signály dal trénerovi?

BRATISLAVA. Keď v 73. minúte schádzal z ihriska, z jeho tváre bola čitateľná veľká únava.
Pôsobil dosť vyčerpane. Stanislav Lobotka sa objavil v základnej zostave SSC Neapol po mesačnej prestávke, keď ho vyradilo zranenie. Predtým vynechal päť súťažných zápasov.
Taliansky majster v zápase Ligy majstrov v utorok doma remizoval s Eintrachtom Frankfurt 0:0.
„Rozhodol som sa nasadiť Stanislava Lobotku, pretože mi v posledných dňoch dával pozitívne signály.
Stanislav počas týždňa dobre trénoval, pred aj po zápase proti Comu, takže som si istý, že bude schopný odohrať celý zápas. Mám v neho veľkú dôveru,“ opisoval v utorok podľa Sky Sport tréner Neapola Antonio Conte.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Frankfurt
Lobotka proti Frankfurtu nežiaril, ale ani nesklamal – podal štandardný výkon. Hral spoľahlivo, nekazil.
Jeho úspešnosť prihrávok bola 97 percent, mal 63 dotykov s loptou a pripísal si jednu kľúčovú prihrávku. Server Sofascore mu dal známku 7,0.
Je späť a nestráca lopty
„Je dobré byť späť na ihrisku. Ďakujem za vašu podporu, znamená to pre mňa veľa,“ tvrdil Lobotka.
Podľa talianskych médií patril Stanislav Lobotka po návrate do základnej zostavy SSC Neapol medzi najspoľahlivejších hráčov na ihrisku.
Portál CalcioNapoli24 mu udelil známku 6 a vystihol jeho výkon slovami:
„Vracia sa a v podstate sú všetci spokojní, preberá iniciatívu v strede poľa.“
Web GoldelNapoli bol ešte o niečo priaznivejší a ohodnotil slovenského stredopoliara známkou 6,5 s komentárom:
„Je späť, nikdy zbytočne nestráca loptu. Disciplinovaný výkon.“
Nemci hrali ako Taliani
Neapol má po štyroch zápasoch hlavnej fázy Ligy majstrov iba štyri body a tréner Conte čelil kritike talianskych médií.
„Čelili sme nemeckému tímu, ale musím povedať, že sa dobre naučili taliansky systém catenaccio. Veľa sa hovorí o európskom útočnom futbale...
Keby sme hrali takýto zápas, ľudia by hovorili o staromódnom futbale založenom na protiútokoch. Avšak, maximálny rešpekt. Boli sme dobrými učiteľmi,“ začal svoju analýzu Antonio Conte po remíze 0:0 s Eintrachtom Frankfurt.
„Chýbali nám zakončovacie schopnosti; ak neskórujete, nevyhrávate. Aj keď ste veľmi dobrí, končí to 0:0.
Snažíme sa ponúknuť niečo európske, kde sa snažíme dominovať v hre a vyvíjať tlak. Mali sme niekoľko skvelých šancí, ale nemôžem chlapcom nič povedať o ich úsilí a duchu, ktorý ukázali,“ doplnil.
Hancko odohral celý zápas
Z víťazstva v Lige majstrov sa v utorok tešil Lobotkov spoluhráč z národného tímu Dávid Hancko. Jeho Atlético Madrid zdolalo doma belgický Royale Union St-Gilloise 3:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Royale Union
Hancko odohral celý zápas a mal až 91 dotykov s loptou. Jeho úspešnosť prihrávok bola 89 percent. Pripísal si jednu kľúčovú prihrávku.
Hancka využívali vo Feyenoorde na stopérskom poste, v reprezentácii hrá dlhodobo na kraji obrany.
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone ho neustále prehadzuje a využíva univerzálnosť Slováka. Proti Union St-Gilloise hral na poste stopéra.
"V prvom polčase sa výrazne zapájal do útoku. Práve on je jasná cesta pre Atlético, ako dostať loptu z obrany. V druhom polčase sa trápil, tak ako celý tím," hodnotil jeho výkon denník Marca. Dostal známku číslo päť.
Atlético má po štyroch zápasoch Ligy majstrov na konte šesť bodov.