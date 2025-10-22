Výnimočný príbeh v nižšej súťaži. Hráč z východu nevynechal počas 10 rokov ani minútu

Stanislav Bomba.
Stanislav Bomba. (Autor: foto -pc-)
Peter Cingel|22. okt 2025 o 11:40
Ide o neuveriteľných 187 zápasov, teda 16 830 odohraných minút.

BRATISLAVA. O Stanislavovi Bombovi sme na Futbalnete písali už pred dvoma rokmi. Vtedy 40-ročný stredopoliar mal za osem rokov na konte 145 zápasov bez toho, aby v ktoromkoľvek z nich vynechal čo len minútu.

Na ihrisku strávil viac ako 13 050 minút (teda vyše 217 hodín). Stano bol už vtedy s veľkou pravdepodobnosťou slovenským rekordérom.

Tým sa však jeho príbeh neskončil. Rok sa s rokom zišiel a 18. októbra 2025 oslávil Stano Bomba desať rokov, odkedy nechýbal na ihrisku ani minútku.

Prvé štyri zápasy odohral za Šibu, ostatné už v drese svojho Nižného Tvarožca – účastníka 7. ligy ObFZ Bardejov. Ak sa pozrieme na štatistiky, ide o neuveriteľných 187 zápasov, teda 16 830 odohraných minút. Úspešný bol aj strelecky. Gólov dal 92.

Stanislav Bomba je v Nižnom Tvarožci dušou mužstva – lídrom na ihrisku aj v kabíne, hráčom i trénerom v jednej osobe. Dnes by si už fanúšikovia len ťažko vedeli predstaviť, že by nefiguroval v základnej zostave.

V minulom ligovom ročníku priviedol svoje mužstvo k postupu z najnižšej okresnej súťaže aj k prestížnemu víťazstvu v okresnom „Superpohári“, kde sa stretávajú víťazi siedmej a ôsmej ligy.

O svojej futbalovej kariére 42-ročný stredopoliar hovorí:

„S futbalom som začínal v predprípravke a hneď potom som prešiel do Partizána. Tam som ostal až do osemnástky – prešiel som všetkými kategóriami.

V Bardejovskej Novej Vsi som si zahral aj tretiu ligu dospelých. Nasledovali Gaboltov, Šiba a napokon Tvarožec. Tam som už desiaty rok.“

Stano Bomba síce nepatrí medzi najstarších hráčov okresnej súťaže, no v počte odohraných rokov sa s ním môže merať len málokto.

Príčinu svojej futbalovej dlhovekosti vidí takto:

„Futbal budem hrávať, dokedy kolená a zdravie dovolia. Hrávam už od šiestich rokov – behám, trénujem, chodím na zápasy. Beriem to ako súčasť každodenného života. K mojej futbalovej dlhovekosti mi pomohli aj moji kamaráti.

Predovšetkým Majko Kurty – kapitán reprezentácie SR na ME U17, držiteľ bronzovej medaily z ME, kapitán SR na MS v Saudskej Arábii. Prvú ligu hrával v Ružomberku a Banskej Bystrici.

Ďakujem za každý deň, čo som ho poznal, mohol s ním hrávať, trénovať aj sedieť v škole v jednej lavici. Rovnako Robo Sališ . Ten mi dal prácu a veľmi mi pomohol. Dlho sme spolu hrávali a dodnes sme priatelia.“

Stanislav Bomba počas zápasu.
Stanislav Bomba počas zápasu. (Autor: foto -pc-)

Samozrejme, bez pochopenia v rodine by to nešlo. Byť každý víkend mimo domova určite nie je jednoduché.

Rekordér v počte odohratých zápasov má však šťastie – doma našiel pochopenie a zároveň si vychováva aj svojho nasledovníka:

„Rodina mi môj ‚koníček‘ toleruje a som za to nesmierne vďačný. Môj syn Sebík chodí so mnou na tréningy aj na zápasy. Fandí mi. Chcem byť preňho vzorom ako športovec.“

Vydržať desať rokov v jednom klube dnes nie je vôbec bežné.

„Partia v Tvarožci je super. Neskutočne dobrí ľudia – a tak ich nemôžem sklamať,“ uzatvára Stano Bomba hodnotenie svojho doterajšieho účinkovania na zelených trávnikoch.

Na záver treba poďakovať Igorovi Dopirákovi a facebookovej skupine Okresná futbalová súťaž za spracovanie vyššie uvedených štatistík.

Určite to nebolo jednoduché a vyžiadalo si to nesmierne úsilie.

Tabuľka VII. liga ObFZ Bardejov

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
10
7
3
0
55:7
24
V
V
V
R
R
2
TJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda Lopúchov
9
7
0
2
31:12
21
V
V
V
V
P
3
TJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka
10
6
3
1
37:12
21
V
V
R
R
P
4
Obecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub Osikov
10
7
0
3
24:13
21
V
V
V
V
V
5
BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.
9
6
2
1
32:4
20
V
V
R
R
V
6
TJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný Tvarožec
10
5
2
3
24:11
17
P
V
V
V
V
7
TJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník Stuľany
9
5
0
4
26:28
15
V
P
V
V
P
8
TJ Javorina MalcovTJ Javorina MalcovTJ Javorina Malcov
10
3
0
7
7:21
9
P
P
P
P
P
9
FK ŠK FričkovceFK ŠK FričkovceFK ŠK Fričkovce
10
2
2
6
18:41
8
P
P
P
R
V
10
OŠK SmilnoOŠK SmilnoOŠK Smilno
9
2
1
6
8:23
7
P
P
P
P
R
11
TJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" Kružlov
10
1
0
9
7:59
3
P
P
P
P
P
12
TJ Magura ZborovTJ Magura ZborovTJ Magura Zborov
10
0
1
9
9:47
1
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

