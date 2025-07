Ani Bratislava, ani Trnava. Slovenský tím do 21 rokov pozná dejiská zápasov kvalifikácie

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pozná dejiská štyroch domácich kvalifikačných zápasov o postup na ME 2027.

Veľký futbalový sviatok čaká priaznivcov futbalu na východnom Slovensku v novembri, kedy okrem zápasu A-tímu v Košiciach proti Severnému Írsku (14.11.), odohrá slovenská 21-ka dva zápasy v Prešove.

Vo štvrtok 13. novembra privítajú vo Futbal Tatran Aréne reprezentáciu Kazachstanu a o päť dní neskôr, v utorok 18. novembra, nastúpia proti rovesníkom z Anglicka.

Zvyšná časť kvalifikácie je naplánovaná na jar budúceho roka, posledný duel v rámci kvalifikácie ME 2027 odohrajú Slováci 6. októbra 2026 v Andorre.

Výkopy zápasov jesennej časti budú stanovené neskôr, víťazi skupín majú zaručený priamy postup na záverečný turnaj ME, tímy na druhých miestach postúpia do barážovej fázy kvalifikácie o postup na ME 2027.