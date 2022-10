SSC Neapol



Neapol prežíva fantastický sezónu, stále neprehral. Je na čele Serie A a takisto bez straty bodu na prvom mieste svojej skupiny v LM. Postup je istý, prvé miesto ešte nie, no ak porazí Rangers, bude aj to a navyše by taliansky tím vyhral vo všetkých súťažiach 12-krát po sebe, čo by bol nový klubový rekord. Ten súčasný s 11 výhrami už vyrovnaný bol. Chviča Kvaracchelija sa postaral vo všetkých súťažiach o sedem gólov.



Rangers FC



Škótsky tím prehral v ťažkej skupine všetky doterajšie štyri stretnutia. Postupne nestačil na Ajax, Neapol a dvakrát Liverpool. Pri skóre 1:16 a bez zisku bodu je najhorším tímom tejto sezóny Ligy majstrov. O máličko lepšie je na tom aj Plzeň, ktorá má skóre 3:16. V domácej súťaži sú Rangers druhí o štyri body za Celticom. Antonio-Mirko Čolak strelil vo všetkých súťažiach až trinásť presných zásahov.