Tešia sa po 11 rokoch a Lobotka zo štvrtej trofeje v Neapole. Conte: Darček pre fanúšikov

Hráči Neapola pózujú na spoločnej fotografii tímu pred začiatkom finálového zápasu Talianskeho superpohára.
Hráči Neapola pózujú na spoločnej fotografii tímu pred začiatkom finálového zápasu Talianskeho superpohára. (Autor: TASR/AP)
Hrdinom finálového duelu bol dvojgólový David Neres.

Na deň presne sa futbalistom Neapola podarilo opäť po 11 rokoch získať trofej pre víťaza Talianskeho superpohára.

Tréner Antonio Conte a jeho zverenci dokázali prvýkrát od roku 1990 získať pre klub double - ligový titul a superpohár. Hrdinom finálového duelu s Bolognou (2:0) bol autor oboch neapolských gólov David Neres.

Neapol nastúpil po semifinálovom triumfe nad AC Miláno sebavedomejšie a už v úvode si vytvoril viacero šancí. Napokon si fanúšikovia v saudskoarabskom Rijáde museli vyčkať na gólovú radosť do 39. minúty, keď sa prvýkrát v zápase presadil brazílsky útočník.

VIDEO: Oslavy Neapola

O 18 minút neskôr napokon spečatil triumf svojho tímu. „Vyhrali sme a získali sme trofej. Ešte lepšie by bolo, keby sa nám podarí vylepšiť postavenie v lige. Titul?

Víťazstvo vám vždy dodá extra sebavedomie, najmä po tom, keď už dokážete v sezóne získať víťaznú trofej. Teraz si trochu oddýchneme a potom sa pripravíme na najbližší ligový duel,“ vyjadril sa autor oboch gólov pre Kiss Kiss Neapol.

VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Bologna

Od začiatku decembra to bol len druhý zápas s kompletnou minutážou slovenského futbalistu Stanislava Lobotku, ktorého trápilo svalové zranenie. Spolu so spoluhráčmi napokon oslavoval zisk tretieho superpohára v klubovej histórii.

„Superpohár je darček pre fanúšikom Neapola. Chcel by som pogratulovať chalanov k tomu, že tento turnaj odohrali skvelo. Ukázali, že chcú získať túto trofej a dať priaznivcom pekný darček. História si vždy bude pamätať len víťazov.

Máme teraz širší káder, ale nie sme ešte pripravení na to, aby sme boli na čele súťaží. Musíme byť pokorní, len tvrdou prácou dokážeme uspieť. Teraz tam bola túžba získať pohár do klubovej vitríny a naďalej písať históriu.

Pochvalu si však zaslúži aj Bologna, výrazne išli hore,“ povedal otvorene tréner Neapola Antonio Conte.

Fotogaléria zo zápasu SSC Neapol - FC Bologna (Taliansky superpohár)
Stanislav Lobotka a Jens Odgaard v zápase Neapol - Bologna (Taliansky superpohár)
Hráči Neapola oslavujú zisk Talianskeho superpoháraX
Hráči Neapola oslavujú gól
Hráči Neapola oslavujú gól
Bývalý reprezentant Talianska získal túto trofej celkovo šesťkrát - trikrát ako hráč Juventus, dvakrát ako kouč Juventusu a teraz premiérovo ako kormidelník Neapolu.

Jeho zverenci sa tak ideálnym spôsobom revanšovali za ligovú prehru s týmto súperom na začiatku novembra (0:2). Neapol si obľúbil „arabské podnebie“, keďže k poslednému superpoháru prišiel pred 11 rokmi v katarskej Dauhe.

Najstarší člen hráčskeho kádra Juan Jesus si užil víťazné oslavy: „Mám 34 rokov, získal som dva ligové tituly a superpohár. Či už hráč v základnej zostave alebo idem zo striedačky, to nechávam na trénerovi, ale sme jeden kolektív.

Do Neapolu som prišiel pred piatimi rokmi, nenazval by som to reštartom kariéry, pretože som vždy ukázal, akým som hráčom.

Chcem hrať až do 40-tky, vek je totiž len číslo. Moja hodnota rastie, pretože verím, že tvrdá práca sa ukáže na trávniku. Vždy chcem pomôcť mojim spoluhráčom. Rijád bol krásnou skúsenosťou.“

