Portugalčania ukončili nórsky sen. Skutoční šampióni povstanú, povedal tréner

Futbalisti portugalského Sportingu Lisabon v osemfinále Ligy majstrov skvelým obratom ukončili rozprávku z malého nórskeho mesta spoza polárneho kruhu.
V odvete na domácom štadióne proti FK Bodö/Glimt zmazali trojgólové manko z prvého duelu, zvíťazili 5:0 po predĺžení a vo štvrťfinále narazia na víťaza ligovej fázy, londýnsky Arsenal, ktorý si poradil s Bayerom Leverkusen.
Portugalský šampión ukončil svojmu súperovi senzačnú päťzápasovú víťaznú sériu v LM, v rámci ktorej Bodö zdolalo aj Manchester City, Atletico Madrid a dvakrát Inter.
Skutoční šampióni povstanú, keď na tom záleží
„Poznali sme najlepšiu verziu tímu Bodö/Glimt, ale my sme boli najlepšou verziou Sportingu. Cítil som, že sme boli prepojení už od prvého momentu po návrate k tréningom.
Energia bola iná, túžba urobiť niečo iné bola bezhraničná. S podporou fanúšikov som tiež cítil, že to bude iný večer. Aj keby sme vyhrali len 2:0, stál by som tu a cítil obrovskú hrdosť na všetko. Viac než o akejkoľvek stratégii je to o viere, o odhodlaní a intenzite, ktorú sme vložili do hry.
Skutoční šampióni povstanú, keď na tom záleží. Odolnosť tohto tímu je neotrasiteľná a bez hraníc,“ povedal podľa webu Ligy majstrov Rui Borges, tréner Sportingu.
VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Bodö/Glimt
Na Estadio Jose Alvalade skórovalo päť rôznych strelcov. V 34. minúte otvoril skóre hlavou po rohu obranca Goncalo Inacio, po hodine hry zvýšil na 2:0 po rýchlej akcii Pedro Goncalves a Kolumbijčan Luis Suarez v 78. minúte z bieleho bodu poslal duel do predĺženia.
Hneď v jeho úvode rozvlnil sieť zvnútra šestnástky Maximiliano Araujo a v nadstavenom čase pridal poistku po zaváhaní hostí zblízka Rafael Nel.
Dosiahli sme niečo historické
„Verili sme v obrat od prvej minúty, tréner nás o tom tiež presvedčil. Veril tomu každý a fanúšikovia nám počas celého zápasu dodávali energiu.
Ako čas plynul, uvedomili sme si, že to dokážeme, a dotiahli sme to až do konca. Dosiahli sme niečo historické,“ tešil sa ofenzívny stredopoliar domácich Francisco Trincao.
Sporting sa tak stal piatym klubom, ktorý dokázal v pohárovej Európe zvrátiť trojgólový deficit.
Zároveň vyhral aj svoj štvrtý zápas na domácom trávniku proti súperovi z Nórska. Do Lisabonu vycestovalo okolo dvetisíc fanúšikov žlto-čiernych, ktorí sledovali, ako sa ich sen o štvrťfinále pod dažďom rozplynul.
„Nehrali sme zápas, hrali sme tú príležitosť, a tá sa pre nás stala príliš veľkou. Sporting vyšiel na ihrisko a nič neriešil, zatiaľ čo my sme od prvého dotyku mysleli na dôsledky. To nás urobilo pasívnymi.
Ťažko povedať, prečo sme takto dopadli, ale len v krátkych úsekoch sa nám podarilo niečo poskladať. Boli sme veľmi ďaleko od našej identity a od toho, čím máme byť,“ citoval web súťaže kouča FK Bodö/Glimt Kjetila Knutsena.