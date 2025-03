Trnava ukončila fantastickú sériu. Doma po prestrelke prehrala prvýkrát od októbra

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Pre nás krutá prehra, mali sme výborný a aktívny vstup do zápasu, zavreli sme Žilinu na jej polovičke, bolo tam veľa závarov v šestnástke. V momente, keď si všetci na štadióne užívali náš futbal, dostali sme prvý úder, keď sme im dali darček a potom druhý nešťastný moment – VAR, ruka, penalta a 0:2 z ničoho. Chalani však veľmi dobre reagovali, znova do toho šliapli, vyrovnali sme na 2:2, keby sa ešte chvíľu hralo, tak to možno otočíme. Po zmene strán sa zápas vyrovnal, bolo tam viacero nepresností, rozháraných 15 minút, zlomila to situácia na 2:3, kedy sme boli v najvyššom pressingu, rýchlostne sme nestíhali a Žilina nás vytrestala. Po striedaní Azanga sme sa dostatočne neuložili na ihrisku, bola to aj moja chyba, že som si v rýchlosti systémovo nestihol uložiť mužstvo a potom prevzala iniciatívu Žilina, rozhodla štvrtým gólom a bolo prakticky po zápase. V závere sme striedali, aby sme pošetrili aspoň nejaké sily na pohárový duel.“

Michal Ščasný, tréner Žiliny: „Som vyšťavený zo zápasu, ako keby som hral. Sme šťastní, že sme vyhrali v Trnave, ktorá nedostáva veľa gólov a dokázali sme tu vyhrať 4:2, čo sa cení. Verím, že nám to ďalej pomôže. Prečkali sme tlak súpera, keď sa chytili aj fanúšikovia, dvakrát sme skórovali, potom však nemôžeme dostať dva takéto sprosté góly, strácať potom lopty a dostať sa do paniky. Našťastie, reakcia bola výborná, zmenili sme pressing v druhom polčase, prešli sme do pressového systému 3-5-2, keď sme Trnave nedali priestor ako v prvom polčase. Odvážame si tri body.“