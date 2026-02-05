Spartak chce bojovať o čelo tabuľky. Mužstvo pod novým trénerom napreduje, vraví Škrtel

Futbalisti Spartaka Trnava vstupujú do jarnej časti Niké ligy s cieľom bojovať o popredné priečky tabuľky.
Nový tréner „andelov" Antonio Muňoz vníma mužstvo ako pripravené na ligu, športový riaditeľ Martin Škrtel verí, že tím má kvalitu, aby sa počas sezóny posunul ešte vyššie ako je momentálne.
Škrtel: Mužstvo napreduje
Spartak zimoval tretí so štvorbodovou stratou na vedúci Slovan. „Mal som možnosť vidieť, ako mužstvo napredovalo počas prípravy, najmä po sústredení v Turecku, kde už bolo vidieť, čo od tímu tréner chce.
Dôležitý pre ďalší vývoj ligy bude prvý duel. Náročné stretnutia nás čakajú v lige i pohári. Konkrétne ciele si teraz nebudeme určovať, možno to vyznie ako fráza, ale pôjdeme od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť víťaziť.
Samozrejme, sme v Trnave a aj preto chceme byť čo najvyššie v tabuľke. Kde to bude na konci sezóny, to uvidíme. Potom si môžeme povedať, či sme spokojní alebo nie. Som však presvedčený, že mužstvo má kvalitu, aby bolo vyššie, ako je momentálne,“ povedal na štvrtkovej tlačovke Spartaka pre reštartom ligy Martin Škrtel.
VIDEO: Martin Škrtel na tlačovej konferencii
Káder zostal pokope
Káder Spartaka sa výraznejšie nezmenil. Na hosťovanie do Prešova odišiel stopér Denys Taraduda, do tímu pribudol stredový hráč Marin Laušič.
„V lete sme sa pustili do veľkej obmeny mužstva. Zima je špecifická, nedeje sa veľa transferov. Vedeli sme, že káder máme široký a kvalitný, ale záver jesene nám ukázal, že pri zraneniach Procházku a Moiscrapišviliho sme hrali v strede iba so Sabom a Kratochvílom a tí už išli na ťažkých terénoch na dno síl.
Podarilo sa nám priviesť na túto pozíciu Marina Laušiča, s čím sme spokojní. Ide o typ hráča, ktorý nám chýbal, zapadá do štýlu, aký chce tréner hrať,“ konštatoval Škrtel.
„Nie je nič také, že by sme riešili príchod do mužstva. Do konca prestupového obdobia máme ešte niekoľko zápasov. Verím, že sa nestane nič, že by sme narýchlo museli riešiť nového hráča.
Niektoré posty máme zdvojené i strojené a už v súčasnom mužstve by sme v prípade potreby našli na daný post náhradu. Čo sa týka odchodov, nechcem nič hovoriť dopredu. Niečo je rozrobené, ale môžem sa k tomu vyjadriť, až keď to bude konkrétne.“
Chcú byť dominantní
Tréner Antonio Muňoz prišiel k tímu 5. januára. V deň tlačovej konferencie bol pri Spartaku presne mesiac.
„Ako hovorím od prvého dňa v Spartaku, budeme sa snažiť byť v zápasoch dominantní, to bude naša identita. Musíme byť silní vo všetkých stránkach hry,“ potvrdil svoju futbalovú filozofiu Antonio Muňoz. Španielsky kouč odpovedal aj na otázku, čo je podľa neho najsilnejšou stránkou jeho tímu.
„Vyzdvihol by som, že hráči sú bojovníci. Hrajú o každú loptu, o všetko na ihrisku. Tak to musí aj pokračovať.“ Spartak odštartuje jarnú časť v nedeľu 8. februára o 18:00 na trávniku Michaloviec.
„Bude to ťažký zápas, musíme ukázať charakter tímu a kvalitu na lopte. Bez lopty musíme byť koncentrovaní. Musíme odviesť dobrú prácu, tak ako sa hráči snažia každý deň v tréningoch,“ pokračoval Muňoz.
VIDEO: Tréner Spartaka Trnava Muňoz počas tlačovej konferencie
Absencie pred Michalovcami
Maródi, ktorí vynechali veľkú časť prípravy Procházka a Holík, sa podľa slov trénera už zapojili do plného tréningu, do Michaloviec však ešte s nimi počítať nemôže. Kudličkovo zranenie z prípravného zápasu so Zvolenom nebolo vážne a pripravuje sa spoločne s tímom.
Mimo hry zostáva stopér Nwadike, ktorého návrat do zápasovej permanencie potrvá dlhšie. Kapitánom tímu zostáva skúsený Martin Mikovič. „Druhýkrát začínam jarnú časť v Michalovciach. Prvýkrát sme tam vyhrali. Zachytil som, že máme pozitívnu bilanciu na ihrisku tohto protivníka, až ma prekvapilo, že sme tam šesť rokov neprehrali. Verím, že pozitívnu bilanciu ešte viac natiahneme,“ povedal Mikovič.
VIDEO: Martin Mikovič počas tlačovej konferencie
„Zimná príprava bola výborná, to poviem málokedy. Ani jedno dobehanie som nemal v tejto sezóne, čo ma teší. Objemy sme naberali v malých a pozičných hrách. Vyšťavili sme sa, tréningy boli náročné,“ pochvaľoval si tréningový proces.
Boj o špicu v lige je tento rok zatiaľ vyrovnaný, šancu pasovať sa o titul má aj Trnava. „Všetci na Slovensku vždy chceli, aby bola liga dramatická a majster nevyhrával ako po iné roky s veľkým náskokom. Favoriti sú jasní, dvaja sa bijú hore a my si to tam budeme zozadu číhať,“ dodal Mikovič.
Káder Spartaka pre jarnú časť
Brankári: Frelih, Vasiľ, Vantruba
Obrancovia: Holík, Tomič, Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič, Twardzik, Jureškin, Mikovič, P. Karhan, Ujlaky
Stredopoliari: Laušič, Chorcheli, Moiscrapišvili, Škrbo, Sabo, Kratochvíl, Procházka, Gong, Azango, Badolo, Trello, Bukovský
Útočníci: Kudlička, Metsoko, Ďuriš, Taiwo, Paur