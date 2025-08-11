Trnavská obrana ostáva skalopevná, Ščašný ale vidí problém: Efektivita nie je dobrá

TRNAVA. Pohľad na tabuľku futbalovej Niké ligy po treťom kole fanúšikov a činovníkov trnavského Spartaka teší.
„Andeli“ sú po nedeľnom víťazstve 1:0 nad Prešovom lídrom súťaže, majú plný počet bodov, pričom ešte neinkasovali.
Tréner Michal Ščasný však upozorňuje, že mužstvo musí zlepšiť efektivitu, „červeno-čierni“ zahadzujú príliš veľké množstvo šancí.
„Pre mužstvo je dôležité vyhrať aj 1:0 a uhrať tri body proti nebezpečnému súperovi, ako je Tatran, ktorý dokázal remizovať so Slovanom a prehral v Žiline len tesne 0:1. Videli sme, akí nepríjemní boli po štandardkách a rýchlych protiútokoch. Vážime si, že sme neinkasovali v treťom ligovom stretnutí po sebe a máme plný počet bodov.
Na druhej strane, naša efektivita nie je dobrá. Vypracujeme si šance, ako mali Moistsrapišvili či neskôr Kudlička a ďalší. To sú veci, ktoré nás ešte v lige nevytrestali, ale v Európe už áno. Musíme sa vyvarovať toho, aby sme takto ľahkovážne zahadzovali príležitosti,“ vravel po zápase tréner Ščasný.
VIDEO: Tlačová konferncia po zápase Trnava - Prešov
Jeho zverenci si vypracovali príležitosti aj v pohárovom dueli v Craiove, proti Universitatee však neskórovali a po zmene strán trikrát inkasovali. Do odvetného duelu tretieho predkola Konferenčnej ligy (štvrtok 14. augusta o 20.30 h) tak idú s výrazným mankom.
„V koncovke je to o kvalite, skúsenosti, koncentrácii a aby sme riešili veci ako máme, nie aby sme to zbytočne šperkovali,“ pokračoval trnavský kouč.
Nečakaného strelca spartakovci objavili v Liborovi Holíkovi. Pravý „wingback“ dvakrát skóroval v Konferenčnej lige proti Hibernians – najprv pravačkou, potom ľavačkou a teraz pridal aj gól hlavou proti Prešovu.
„Góly mi chutia, ale hlavne som rád, že nám to šliape v lige, máme v tabuľke deväť bodov a to je dôležité,“ uviedol skromne Holík.
„Do zápasu sme v prvom polčase dobre vstúpili, jediná škoda, že sme nepridali druhý gól. Šance sme na to mali. Možno by bol záver pokojnejší a nemuseli by sme sa dostať na pozíciách tak hlboko. Nikto sa však za týždeň nebude pýtať, ako to vyzeralo. Dôležité sú tri body.“
Pasom do šestnástky mu gól ponúkol jeho krajan Miloš Kratochvíl. „Už som mu poďakoval. Hádal sa so mnou, či som ten center tečoval alebo nie. Ale Miloš je rád, že má asistenciu, takže je tiež spokojný,“ zasmial sa Holík.
V zostave Prešova nechýbal útočník Stanislav Olejník, bývalý futbalista Spartaka. „Samozrejme, určite je príjemné vrátiť sa tam, kde som strávil tri roky. Ale inak to bol pre mňa normálny zápas,“ povedal Olejník.
Spartaku sa mohol pripomenúť aj gólovo, v druhom polčase mal dve dobré príležitosti. V prvej mu strelu zblokoval stopér Patrick Nwadike, pri druhej predviedol pohotový zákrok brankár Žiga Frelih.
„Prvý polčas nebol z našej strany smerom do ofenzívy vydarený, mali sme pár výpadov a jednu – dve štandardky, viac-menej sme sa bránili na svojej polovici. Cez polčas sme si povedali, čo treba zlepšiť. Po zmene strán to už vyzeralo lepšie, škoda neuznaného gólu aj mojich nepremenených príležitostí,“ kajal sa Olejník.
Prešov ako nováčik súťaže čelí v úvode ligy silným súperom z čela tabuľky. Remizoval 2:2 so Slovanom, tesne 0:1 prehral v Žiline a rovnako cez víkend aj v Trnave.
„Vo všetkých troch zápasoch sme mohli dosiahnuť na bod, so Slovanom sme mohli aj vyhrať. So Žilinou sme nepremenili tri veľké šance, zápas by mohol vyzerať inak. V Trnave to bol asi zápas najviac na strane súpera, Spartak mal šance, s ktorými nám musel pomôcť brankár Bajza.
Keď sa na to pozriem spätne, bol by som spokojný, keby sme v každom stretnutí doteraz získali bod. Teraz je to o tom, že si musíme zobrať energiu výkonov a vyťažiť z nej. Aj dnes sme stupňovali náš výkon. Takisto si vážime podporu fanúšikov.
Vnímali sme, že v prvom polčase sme mohli urobiť smerom dopredu viac, ale po zmene strán to bolo fajn. Z toho treba čerpať. S Dunajskou Stredou chceme urobiť maximum, aby sme pred domácim publikoval zabodovali. Naším cieľom je výhra,“ poznamenal tréner Prešova Jaroslav Hynek.