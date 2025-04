Trnavský mág si zmenil meno a pobúril: Slovan? Prečítajte si, čo som o nich povedal

Neskôr sa obliekol do odevu filmového hrdinu - Supermana. Mal vtedy iba tridsaťpäť.

TRNAVA. Bol to zjav, tak trošku extrém. Bývalý tréner Trnavy Nestor El Maestro sa odlišoval vo všetkom. Po jednom zápase vyskočil na strechu lavičky pre náhradníkov, kľakol si a predvádzal víťazné gestá.

"Vzali sme do úvahy, že jeho vyjadrenie v médiách poškodilo dobré meno zväzu, slovenského pohára i súpera a porušil tak stanovy a kódex futbalovej etiky," uviedla komisia vo vyhlásení. El Maestro bol z verdiktu zaskočení.

El Maestro výrokom niekoho pobavil, iných pobúril. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho za to potrestala pokutou šesťtisíc eur a pozastavila mu výkon funkcie na jeden zápas. Za znehodnotenie súťaže.

„Bolo to pre mňa čudné rozhodnutie a nečakal som pokutu. Vychádzal som zo skúseností, za čo sa trestalo v Nemecku či Anglicku. Tam sa nemôžu kritizovať rozhodcovia, ale inak si môžete povedať, čo chcete. V Nemecku povedali tréneri oveľa horšie veci ako ja,“ vysvetľoval vtedy pre SME.

Žil vo Viedni a do Trnavy dochádzal. Okrem srbčiny hovorí aj po anglicky, nemecky, španielsky. A rýchlo sa naučil aj po slovensky.

„Po zápase s Dunajskou Stredou som dostal pokutu, zrejme za to, že som si kľakol na kolená. Bolo to tristo eur. Za výroky o Slovenskom pohári som očakával menej, tak sto eur. A zrazu šesťtisíc,“ krútil hlavou. Pôvodne sa volal Nestor Jevtič. Na El Maestra sa dal oficiálne premenovať.

„Mám plán, ako ísť do finále. Vieme hrať so Slovanom, budú to mať veľmi ťažké proti nám," sľubuje Michal Gašparík.

Súčasný tréner Spartaka netají, že ho inšpiroval aj El Maestro. V spomínanom roku 2018 viedol Gašparík v Trnave výber do 19 rokov.