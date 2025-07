Ščasný chválil spartakovcov, Smetana chce do Ružomberka posily

TRNAVA. Spartak Trnava dosiahol v dueli prvého kola Niké ligy s Ružomberkom najvyššie víťazstvo spomedzi všetkých tímov. Po výhre 3:0 sa tak usadil na prvom mieste tabuľky. „Vstup do sezóny je veľmi dôležitý, doma sme chceli získať tri body. Každé kolo je podstatné, rozdiely medzi tímami bývajú v tabuľke tesné. Od začiatku zápasu sme boli hladní po víťazstve. Boli sme nebezpeční po stranách ihriska, dali sme gól do šatne, absolútne zaslúžene sme zvíťazili,“ vravel na pozápasovej tlačovke tréner Spartaka Michal Ščasný.

Červeno-čierni mali v nohách štvrtkový duel Konferenčnej ligy na Malte, ktorý sa hral vo vyčerpávajúcej horúčave. V zostave proti Liptákom tak bolo v rámci rotácie kádra päť zmien. „Som rád, že chalani, ktorí nastúpili nahradili ostatných, ktorí odohrali gro zápasov predtým a ukázali, že sú platní. Pre nás trénerov je super, že máme v tíme veľkú konkurenciu. Disponujeme širokým kádrom a priestorom na rotáciu, tiež máme alternatívy na jednotlivé posty, čo je fantastické. Káder je silný, s Ružomberkom to chalani ukázali,“ pochvaľoval si trnavský kouč.

Široký káder Spartak v lete urobil veľkú obmenu tímu, osem hráčov odišlo a deväť prišlo. Tlak na jednotlivé pozície sa prejavuje aj tím, že na súpisku sa niekedy nevojdú ani zvučné mená. I tentoraz zostali len na tribúne Gong, či Taraduda, Mikovič dostal oddych.

„Káder je široký, čo je na tri súťaže – Európu, ligu a domáci pohár – potrebné. Mikimu som po predzápasovom tréningu povedal, že nechcem, aby u starších hráčov ako sú on, Ďuriš či Procházka nastalo riziko zranenia, predsa len, bolo tam cestovanie, hralo sa v horúčave, odohral celý zápas. Preto sme chceli zostavu rotovať. Gong sa tentoraz nezmestil na súpisku, ale nemôžem mu nič vyčítať voči jeho prístupu na tréningu. Skrátka sme museli vybrať 18 hráčov a dvoch brankárov. Chcel som mať na striedačke Miša Ďuriša, keby sa niečo stalo s Paurom. Kudlička bol alternatíva na krídlo, Badolo bol pripravený na krídlo, ako streďák alebo wingback. Museli sme mať pripravených hráčov aj do iných línií. Tentoraz to vyšlo takto, v ďalšom zápase to samozrejme môže byť inak,“ vysvetľoval Ščasný. VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Ružomberok

Tvorivý Gruzínec Vo veľmi dobrom svetle sa ukázal v stredovej formácii Giorgi Moiscrapišvili. Tvorivý Gruzínec asistoval Azangovi pri druhom góle ideálnou prihrávkou do palebnej pozície.

„Na sústredenie do Slovinska neprišiel v oslnivom stave, ale tým ako pracoval v tréningu, sme videli, že je len otázka času, kedy bude fyzicky pripravený. Vždy keď nastúpil do zápasu, aj keď mal menšiu minutáž, potvrdil svoje kvality. Do systému, v ktorom chceme hrať, zapadá. Dokáže v strede udržať ťažké lopty a to je pozitívne.“ Góly si podelili Paur, Azango a Procházka. Posledný menovaný trafil spoza šestnástky technicky a prudko, jeho obstrel krásne zapadol k tyči. „Všetci vieme, ako niektoré mužstvá v prvom kole postrácali body. My sme to zvládli, vyhrali sme 3:0. Mali sme dosť šancí, hoci ten zápas od prvej minúty nebol jednoduchý, ako nakoniec podľa výsledku vyzerá. Zápas sme však kontrolovali a nakoniec to bola už len otázka skóre,“ hodnotil Roman Procházka.

Solídny prvý polčas Brankár Ružomberka Dominik Ťapaj si sťažka povzdychol: „Zápas sme začali dobre, ustáli sme prvotný tlak Trnavy, prvý polčas bol z našej strany solídny, až na záver, keď sme neustáli šancu Spartaka. Po zmene strán sme išli do toho s tým, že je to stále hrateľný výsledok a chceme hrať svoje ako v prvom dejstve. Inkasovali sme však znova po našej chybe. Keď už dostanete druhý gól a príde červená karta, je to ťažké...“ vravel Ťapaj. Ružomberok hral od 55. minúty bez vylúčeného Hufa, ktorý putoval predčasne pod sprchy za úder do oblasti tváre Koštrnu v súboji. „Verím, že naše mužstvo bude ešte silnejšie ako minulý rok, káder prešiel veľkou obmenou, potrebuje si to sadnúť. Verím, že toľko gólov už nebudeme dostávať, tri a viac hádam bolo naposledy.“ Ružomberok dokázal Spartak vždy potrápiť, tentoraz však mohol odísť z Trnavy s vysokou prehrou.

„Trnava má každý rok svoju kvalitu, vždy si uhrá svoj štandard. Teraz urobili zopár zmien, aj tak to bola strašne silný Spartak. Dalo sa sa s nimi hrať a zápas zvládnuť, ale vravím, „andeli“ majú silné mužstvo, dúfam, že to v európskej pohárovej súťaži potiahnu čo najďalej,“ dodal brankár Liptákov. Smetanu hnevalo zranenie Trénera Ružomberka Ondřeja Smetanu hnevalo najmä zranenie Jana Hladíka. "Je to pre nás dôležitý hráč. K zákroku sa nechcem vyjadrovať. Nemôže chodiť, nevyzerá to dobre, neviem, či bude chýbať mesiac či dva,“ vravel Smetana. Po vynútenom striedaní výkon Ruže opadol. Problém prehry však videl šéf ružomberského tímu aj v iných veciach.

„Veľa hráčov je nedotrénovaných, prišli neskoro, po zranení. Viacerí hrajú vynútene na postoch, na ktorých bežne nehrávajú, ich kvality potom nevyniknú ako by mali. Šírka tímu nebola dostatočná, aby sme na zápas mohli reagovať, máme v kádri mnoho mladých hráčov. Myslím si, že do Hladíkovho zranenia sme ukázali, ako by sme sa chceli prezentovať. Bohužiaľ, neboli sme schopní to udržať 90 minút. To si myslím, že nás zrážalo. Aj pri prvom góle sme prepadli, nemôžeme z nákopu za obranu pustiť súpera tak jednoducho do šance. Napádali sme dobre stopérov a dostávali ich pod tlak, ale dlhé lopty za obranu nás prvý polčas dosť zrážali. To je to, na čo narážam, pricestovali sme s jedným klasickým stopérom. To je skrátka problém. Vypadli nám zranení hráči, ďalší odišli. Musíme reagovať, uzdraviť hráčov, dotrénovať, priviesť posily,“ poznamenal Smetana.

„Sme v rokovaniach, chceme manšaft posilniť. Nie je to ale len o nás, že by sme sa teraz zobudili, ale aj o kluboch, hráčoch a našich možnostiach. Prestupové obdobie potrvá ešte relatívne dlho. Cítime, že sme v procese obmeny tímu, chvíľu to trvá. Každý tréner by chcel mať komplet káder hneď v prvý deň prípravy. Nie je to však možné. Budeme na prestupovom trhu naďalej aktívni a verím, že to dotiahneme v najbližších dňoch, tím to potrebuje,“ dodal český lodivod. Tabuľka Niké ligy