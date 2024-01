Dobrá správa pre Trnavu. Spartak povedie aj v ďalších rokoch Gašparík

TRNAVA. Tréner Michal Gašparík predĺžil zmluvu s FC Spartak Trnava do roku 2026. Klub o tom informoval na svojej stránke.

Gašparík je najdlhšie kontinuálne pôsobiacim trénerom v Trnave, ak by však vydržal do konca kontraktu, stal by sa najdlhšie pôsobiciacim trénerom vôbec a prekonal by rekord Antona Malatinského.

„Je to výborný pocit, lebo som tu doma, dostal som ďalšiu dôveru a môžem predĺžiť kontrakt. Budem súčasťou tohto klubu a verím, že sa nám bude aj naďalej dariť a že zažijeme čo najviac pozitívnych chvíľ,“ povedal po podpise zmluvy Michal Gašparík.