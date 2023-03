Ďakujeme za lekciu. Verím na karmu, hovoril po debakli tréner Podbrezovej

„Ďakujem za vynikajúcu lekciu, ktorú sme tu dnes dostali. Hodnotenie musí byť jednoduché, nechcem sa dostať do detailných rozborov. Prehrali sme absolútne zaslúžene,“ hodnotil kouč Podbrezovej Roman Skuhravý.

„Mám pocit, že je to dozvuk toho, čo vnímam z mužstva po zápase so Žilinou, keď sme sa dostali do prvej šestky. Verím na futbalovú karmu a niekedy takéto kruté víťazstvo býva poučnejšie ako prehrať po boji 1:2. Gratulujem domácim, až čas ukáže, čo to s nami urobí,“ uzavrel Skuhravý.

