Tréner Košíc chce od hráčov viac, Trnave pomohli striedania. Gašparík: Plán nám vyšiel do bodky

V lete bol na skusoch v Michalovciach, k dohode napokon neprišlo. V Trnave sa dohodol na zmluve do konca kalendárneho roka.

U "belasých" sa mu v lete skončila zmluva a odvtedy je bez klubu, "andeli" po ňom teda mohli siahnuť ako po voľnom hráčovi so statusom amatéra.

TRNAVA. Spartak Trnava v závere septembra ešte posilnil hráčsky káder. Do klubu prišiel 32-ročný slovenský brankár Michal Šulla, ktorý naposledy pôsobil v bratislavskom Slovane. Predtým chytal za Myjavu a Senicu.

Veľmi nám pomohli striedania, hlavne Azango. Plán nám vyšiel do bodky, chceli sme prerotovať hráčov, pretože únava sa kumuluje," povedal tréner Gašparík.

Chalani to zvládli a v druhom polčase sme po nasadení klasických krídel a ofenzívneho Bernáta prešli na naše štandardné rozostavenie 4-3-3.

Niektorí hráči boli v červených číslach, hrozilo, že by mohlo prísť k zraneniam. Nechceli sme riskovať a systémom sme si chceli trošičku uľahčiť, pomôcť si druhým útočníkom a vzadu hrať v trojke alebo päťke.

"Zostavu sme skladali vzhľadom na to, že po reprezentačnej pauze sme mali päť zápasov a tento týždeň už tri.

V jeho zostave chýbal pre podvrtnutý členok stopér Andrej Djurič, pripravený by mal byť na nedeľný duel v Dunajskej Strede.

Potvrdil to proti Košiciam, dal gól a na jeden prihral. Veľmi ma potešilo, že naskočil v tomto štýle," povedal Gašparík.

Je to ťažké, v Trenčíne bol nosným hráčom, tu máme viacero kvalitných futbalistov, snažíme sa to rotovať.

Pochvalu adresoval aj útočníkovi Michalovi Ďurišovi. V jeho prípade zatiaľ platí, čo ligový štart za Spartak, to gól.

"Prvá vec je, prečo som ho postavil. Keby som dal iných hráčov, možno vyzerajú na ihrisku unavení.

On hral s Ludogorcom, Ružomberkom i proti Košiciam a môžem si to v jeho prípade dovoliť, pretože je to veľký profík.

Má upravenú stravu, prikláňa sa k vegetariánstvu, stará sa o seba, regeneruje. Je najstarší hráč v tíme.

Nebál som sa ho postaviť, striedali sme ho len preto, aby sme predišli prípadnému zraneniu z preťaženia.

Druhá vec je, ako pôsobí v kabíne, aký je pokorný, pracovitý a aké výkony podáva. Je to kvalita a veľmi nám pomohol aj v predošlých zápasoch.

Zároveň má čísla - gólové aj v asistenciách. Verím, že sa nezasekne, pretože je veľmi dôležité, ak máte vpredu gólového útočníka," zhodnotil svoje ostrie na hrote Gašparík.