Dunajská Streda ožíva, fanúšikovia skandovali v Trnave meno trénera

TRNAVA. Na čele Niké ligy je po neúplnom šiestom kole poriadna tlačenica. Trnavský Spartak po prehre s Dunajskou Stredou 0:3 vedie tabuľku už len o skóre pred Trenčínom, v závese jedného bodu nasleduje DAC, Žilina a Slovan Bratislava.
Fanúšikovia klubu zo Žitného ostrova, ktorí v nedeľu cestovali do slovenského Ríma, po stretnutí skandovali meno trénera svojho tímu Branislava Fodreka.
Jeho mužstvo pripravilo spartakovcom prvú prehru sezóny. K výsledku sa navyše dopracovalo pútavým futbalovým prejavom.
Mali rešpekt
„Máme kvalitu a keď sa nám ju podarí preniesť na ihrisko, môžeme byť úspešní. Za tým sme si išli. Za výsledok sme veľmi radi. Mali sme k Trnave rešpekt, sezónu začali výborne, viedli tabuľku, dostali len jeden gól.
Vedeli sme, že tu bude búrlivá atmosféra. Očakávali sme ťažký zápas, ale pripravili sme sa dobre aj mentálne, hráči hrali sebavedome, podali dobrý výkon.
Víťazstvo chceme venovať našim fanúšikom, ktorých prišlo dosť, bolo ich počuť a verím, že chalani týmto výsledkom aj výkonom pozvali ľudí na ďalšie naše zápasy,“ vravel po zápase Fodrek.
Dva góly strelil Ammar Ramadan, jeden pridal Damir Redzic, z útočného tria sa strelecky nepresadil už len Viktor Dukanovič, tiež však poriadne zamestnával trnavskú defenzívu.
Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 15. a 63. Ramadan, 65. Redzič
ŽK: Kratochvíl, Mikovič, Kudlička, Ďuriš, Procházka – Popovič, Blažek, Ouro, Gagua
Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc
Diváci: 9362
Spartak: Frelih – Koštrna (32. Sabo), Nwadike, P. Karhan – Holík (80. Tomič), Kratochvíl (60. Moistsrapishvili), Procházka, Mikovič – Azango, M. Ďuriš (80. Paur), Škrbo (60. Kudlička)
DAC: Popovič – Kapanadze, Blažek, Nemanič (88. Modesto), Mendez – Tuboly – Gruber, Udvaros (58. Ouro) – Redzič (74. Gagua), V. Dukanovič (74. Sylla), Ramadan (88. Gueye)
„Sú tam na to, aby priniesli kvalitu a rozdiel v útočnej zóne. Takisto aj obrana a stredoví futbalisti hrali výborne, nemali sme na trávniku hráča so slabým výkonom. Aj ofenzívne trio pracovalo pre mužstvo. Možno nebolo všetko ideálne, ale toto je cesta, ktorou chceme ísť.
Spolu vyhrávame a spolu prehrávame. Snažíme sa držať hráčov v čo najlepšej forme, na lavičke sú ďalší, ktorí na nich tlačia. Zdravé konkurenčné prostredie posúva hráčov na najlepšiu výkonnosť,“ pridal kouč DAC-u.
Prestupové obdobie na Slovensku ešte nekončí
Na Slovensku pokračuje prestupové obdobie pre profesionálov ešte tento týždeň. V Dunajskej Strede aj v Trnave ešte zvažujú možnosti.
„Vo futbale je vždy všetko možné. S vedením máme rozpracované veci, je možné, že ešte nejakí hráči prídu.
Vzhľadom na to, že v obrane máme zranenia, by sme privítali posilu. Vedenie celé prestupové okno na tom pracuje, uvidíme, čo sa nám podarí ešte zrealizovať,“ dodal Fodrek.
Mužom zápasu bol Ramadan. Proti Trnave, kde predtým pôsobil ešte za éry trénera Michala Gašparíka a nepresadil sa podľa svojich predstáv, sa mu strelecky darí. Nie je to prvýkrát, čo na Štadióne Antona Malatinského skóroval.
„Úprimne, bol to veľmi ťažký zápas. Hrali sme proti silnému súperovi, ktorý je výborne organizovaný. Očakávali sme to a pripravovali sme sa na náročný duel. Základným momentom bolo, že sme neprišli s cieľom, že získame len bod, ale chceli sme získať tri.
Predovšetkým sme si však chceli dobre urobiť svoju prácu s tým, že potom uvidíme. Hrali sme ako tím – v obrane, v strede i v útoku,“ pochválil spoluhráčov Ramadan.
Sklamanie v Trnave
Trnavský kapitán Martin Mikovič neskrýval sklamanie.
„Rammadan to na Trnavu asi vie, pri prvom góle prešiel cez štyroch hráčov, čo by sa nemalo stávať. Cez polčas sme si niečo povedali, vstúpili sme do druhého dejstva dobre, škoda, že Azango nedal gól zo svojho nájazdu.
Myslím si, že by sa zápas odvíjal trochu inak. Ale nikto mu to nevyčíta, stane sa. Dunajská Streda skórovala po našich chybách, keď sme to vzadu otvárali, ale 0:3 je krutý výsledok, až taký priebeh duel nemal,“ hovoril Mikovič.
V živote však platí, že všetko zlé je na niečo dobré. „Nehovorím, že to je dobrá prehra, ale trochu nás to zase zrazí na zem, aj hráčov aj fanúšikov.
Po štvrtom kole sa už hovorilo o titule. Dostali sme facku, zase budeme pracovať od začiatku. Oddýchneme si a po reprezentačnej prestávke ideme na to,“ doplnil Mikovič.
Kouč Spartaka Michal Ščasný vyjadril vďaku vyše deväťtisícovej kulise za podporu aj za nepriaznivého stavu. S hráčmi si zápas plánuje interne rozobrať.
„Prehrali sme, mrzí nás to voči fanúšikom, že sme doma nezískali tri body, ale život ide ďalej. Teraz sa nemôžeme „podělat“ z toho, že sme prehrali jeden zápas. Z dlhodobého hľadiska to nič nerieši.
Máme priestor, aby sme sa stále zlepšovali, ideme ďalej. Dalo nám to lekciu, z ktorej sa môžeme poučiť. Taký je futbal,“ vravel Ščasný.
„Rozhodla efektivita a kvalita vrchných hráčov DAC. Mali rýchlosť, dynamiku, obrovskú kvalitu smerom do ofenzívy. Vytrestalo nás aj to, že sme neboli koncentrovaní v druhom polčase s Komárnom, v pohári s Nitrou a futbal vám všetko vráti.
Nechcem byť konkrétny, v dueli ako je s DAC ale musí byť celé mužstvo stopercentne nachystané hlavne mentálne, nemôžeme robiť chyby, strácať lopty a musíme premieňať šance. Kým súper bol stopercentný, my sme neskórovali.“
V Niké lige nasleduje reprezentačná prestávka. Po nej privíta Dunajská Streda v MOL Arene Podbrezovú, Spartak cestuje do Skalice (sobota 13.9. o 18.00).
Mimochodom, práve tam prestúpil Erik Daniel, s ktorým sa včera v Trnave rozlúčili na úrovni. A to klub i fanúšikovia.