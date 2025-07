Ofenzívna snaha góly nepriniesla. Trnava začala boj o Európu domácou prehrou

Michal Ščasný, tréner Spartaka Trnava: „V prvom rade by som chcel poďakovať fanúšikom, boli fantastickí a to robí futbal futbalom. Dali nám emóciu, ktorú sme chceli. Výsledok ma veľmi mrzí, súper mal iba jednu štandardnú situáciu, ktorá išla do brvna a gól nám dali z pološance. Musíme premieňať príležitosti, ale nemôžem chalanom nič vytknúť. Budeme lepší aj keď nás čaká dlhá cesta.“

Martin Mikovič, obranca Trnavy: „Bol to kvalitný súper, silný na lopte, ktorú nám príliš nepožičal. Svoje šance sme mali, mohli sme z nich vyťažiť viac. Dostali sme gól z pološance a odvážame si nepriaznivý výsledok, ale stále je to otvorené. Dá sa cez nich dostať. Nehovorím, že to boli tutovky. Musíme sa viac tlačiť do šestnástky, vieme v čom sú zraniteľní. Iné je si pozrieť súpera na videu a iné naživo oťukať.“

Michal Tomič, obranca Trnavy: „Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Mali sme tam dostatok šancí a ja som mal asi najväčšiu z nich, takže to trošku ide aj za mnou. Myslím si, že ten výsledok mohol byť pre nás priaznivejší a že sme ukázali princípy, ktorými sa chceme prezentovať. Súper nemal nejakú žiadnu čistú šancu, mali tam pár striel. Potom sa nám raz dostanú do vápna, párkrát nám tam poprepadá lopta a skončí nám to v sieti. Myslím si, že je to smolné. Dali sme krásny gól, len pre kúsok to bol ofsajd, takže nezostáva nám nič iné, iba zobrať ten výsledok a ísť sa pobiť do Švédska. Tam už musíme nechať všetko, lebo určite chceme postúpiť ďalej.“

Jens Gustafsson, tréner BK Häcken: „Po celých 90 minút to bol veľmi ťažký zápas. Tesný z pohľadu oboch strán. To sme aj očakávali a sme veľmi šťastní, že odtiaľto odchádzame s víťazstvom. Ideme odtiaľto s pokorou, lebo si myslíme, že Spartak je naozaj dobrý tím a na trávniku nás donútil trpieť.“