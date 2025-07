Prvý zápas Ščasného nebol šťastný. Čo sa stalo s Trnavou v druhom polčase?

"V prvom rade by som chcel poďakovať fanúšikom, boli fantastickí a to robí futbal futbalom. Dali nám emóciu, ktorú sme chceli. Výsledok ma veľmi mrzí," opisoval tréner Spartaka.

„Mali sme vyťažiť z našich situácií viacej. Hráme trošku iným systémom, ktorý je náročnejší. V niektorých situáciách bolo možno vidieť, že to ešte nie je ono. To je normálna vec. Veľa vecí je ešte nezohraných. Chce to čas a bude dobre," opisoval Martin Mikovič, jeden z lídrov tímu.

"Súper bude mať výhodu, lebo vie hrať lepšie na umelej tráve, ako na prírodnej. Sú na to zvyknutí. My sme však profesionáli a nachystáme sa na to. Žiadny problém. Ideme si to tam rozdať," uzavrel Mikovič.

