Guľova Sparta získala ďalšiu posilu. Do Prahy príchadza krídelník z Peru

Futbalistov Sparty posilnil peruánsky reprezentant Joao Grimaldo. Dvadsaťdvaročný krídelník prestúpil do pražského klubu z Partizanu Belehrad a v novom pôsobisku podpísal bližšie nešpecifikovanú zmluvu.
Sparta o príchode druhej zimnej posily informovala na svojom webe.
Kluby podľa zvyklostí prestupovú sumu nezverejnili. Podľa špekulácií médií zaplatí Sparta za novú akvizíciu zhruba 1,3 milióna eur (asi 32 miliónov korún), Partizan potom zinkasuje 15 percent z prípadného budúceho predaja.
Grimaldo vlani hosťoval v tíme FC Riga a v auguste ako člen základnej zostavy nastúpil proti Sparte v oboch zápasoch záverečného 4. predkola Konferenčnej ligy. Lotyšský celok vtedy vypadol po porážke 0:2 vonku a víťazstve 1:0 doma.
Grimaldo s mužstvom slovenského trénera Adriana Guľu získal domáci titul, v najvyššej súťaži mal na konte štyri góly a päť asistencií. Po jesennej časti sezóny sa vrátil do Partizanu, kde sa počas angažmánu príliš nepresadil a teraz zamieril na Letnú.
Za peruánske reprezentačné "áčko debutoval na jeseň 2023, odvtedy vyzbieral 11 štartov a dal jeden gól.
"Joao nás zaujal hlavne v ťažkých zápasoch reprezentácie. Je to rýchly, technicky vybavený a veľmi aktívny ofenzívny hráč. Nastupovať môže v krídelných priestoroch aj v medzipriestore. Prínos pre tím má ako v kombinácii, tak aj v situáciách jeden na jedného vďaka jeho dobrému driblingu, "uviedol športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.
Sparta zatiaľ v zimnej prestávke posilňuje predovšetkým ofenzívu. Druhý celok tabuľky na začiatku týždňa získal za rekordnú sumu viac ako 100 miliónov korún z Mladej Boleslavi útočníka Mateja Vojtu.