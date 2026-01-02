Tragikomické ukončenie spolupráce. Český klub napísal hráčom rovnakú esemesku

Sparta Kolín napísala hráčom rovnaké esemesky.
Sparta Kolín napísala hráčom rovnaké esemesky. (Autor: infotbal.cz)
SITA|2. jan 2026 o 15:48
ShareTweet0

Hráči na správu reagovali ironicky.

Český futbalový treťoligista SK Sparta Kolín nedávno ukončil spoluprácu s trénerom Františkom Douděrom a kapitánom Jiřím Sodomom. To však nebolo všetko.

Vedenie tímu napísalo niekoľkým hráčom esemesku, ktorá znela úplne rovnako, až na rôzne krstné mená futbalistov. Informovsl o tom web infotbal.cz.

"Ahoj, (meno), prosím o vrátenie klubových vecí. Sparta ťa vráti do materského klubu. Ďakujeme za tvoju prácu v Kolíne. Všetko dobré, Zeman."

Autorom správ bol bývalý predseda klubu Vladimír Zeman, ktorý na konci minulého roka oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie.

Na prelome rokov 2025 a 2026 tak išlo pre hráčov o nepríjemné prekvapenie. Nedošlo k žiadnemu osobnému stretnutiu, hneď sa prešlo na správy prostredníctvom mobilného telefónu.

Štyria hráči - Karel Houha, Matěj Šurýn, Jakub Müller a Matěj Skořepa - mu ironicky poďakovali a zverejnili správy na sociálnych sieťach s vysmievajúcim sa kontextom.

"Klobúk dole za prístup."

"Vďaka, Sparta Kolín."

"Tiež ďakujem."

"Diky, no."

Okrem nich na vlastnú žiadosť odstúpili aj členovia výkonného výboru Jiří Truska, bývalý vedúci A-tímu Pavel Fiši a lekár Jan Balík. Podľa webu infotbal.cz bude čoskoro zvolané mimoriadne valné zhromaždenie organizácie.

Česko

    Sparta Kolín napísala hráčom rovnaké esemesky.
    Sparta Kolín napísala hráčom rovnaké esemesky.
    Tragikomické ukončenie spolupráce. Český klub napísal hráčom rovnakú esemesku
    dnes 15:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Tragikomické ukončenie spolupráce. Český klub napísal hráčom rovnakú esemesku