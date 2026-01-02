Tragikomické ukončenie spolupráce. Český klub napísal hráčom rovnakú esemesku

Český futbalový treťoligista SK Sparta Kolín nedávno ukončil spoluprácu s trénerom Františkom Douděrom a kapitánom Jiřím Sodomom. To však nebolo všetko.
Vedenie tímu napísalo niekoľkým hráčom esemesku, ktorá znela úplne rovnako, až na rôzne krstné mená futbalistov. Informovsl o tom web infotbal.cz.
"Ahoj, (meno), prosím o vrátenie klubových vecí. Sparta ťa vráti do materského klubu. Ďakujeme za tvoju prácu v Kolíne. Všetko dobré, Zeman."
Autorom správ bol bývalý predseda klubu Vladimír Zeman, ktorý na konci minulého roka oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie.
Na prelome rokov 2025 a 2026 tak išlo pre hráčov o nepríjemné prekvapenie. Nedošlo k žiadnemu osobnému stretnutiu, hneď sa prešlo na správy prostredníctvom mobilného telefónu.
Štyria hráči - Karel Houha, Matěj Šurýn, Jakub Müller a Matěj Skořepa - mu ironicky poďakovali a zverejnili správy na sociálnych sieťach s vysmievajúcim sa kontextom.
"Klobúk dole za prístup."
"Vďaka, Sparta Kolín."
"Tiež ďakujem."
"Diky, no."
Okrem nich na vlastnú žiadosť odstúpili aj členovia výkonného výboru Jiří Truska, bývalý vedúci A-tímu Pavel Fiši a lekár Jan Balík. Podľa webu infotbal.cz bude čoskoro zvolané mimoriadne valné zhromaždenie organizácie.