Návrat na domáci štadión Realu oslávil Benzema hetrikom. Je kráľom strelcov

Čoskoro 34-ročný francúzsky futbalista sa prezentoval hetrikom do siete hosťujúceho tímu a svoj skvelý výkon vyšperkoval aj gólovou prihrávkou.

"Prvý polčas bol náročný a trochu zvláštny, lebo sme si ešte len zvykali, že opäť hráme pred divákmi v domácom prostredí. Až v druhom polčase sme predvádzali to, čo sme aj chceli, a viedlo to k víťazstvu. Celkovo to bol výnimočný večer s konečne opäť futbalovou atmosférou," povedal Benzema.