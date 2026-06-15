Stal sa jediným španielskym zástupcom Realu Madrid. Klub spečatil prestup obrancu

Marc Cucurella.
Marc Cucurella. (Autor: SITA/AP)
TASR|15. jún 2026 o 12:24
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Odchovanec akadémie FC Barcelona mal ešte na Stamford Bridge platný kontrakt na dva roky.

Španielsky futbalový klub Real Madrid potvrdil v pondelok ďalšiu letnú posilu. Do tímu vedeného staronovým trénerom Jose Mourinhom prichádza obranca Marc Cucurella z Chelsea za 55 miliónov eur.

„Real Madrid a Chelsea sa dohodli na prestupe Marca Cucurellu, ktorý sa pripojí k nášmu klubu na ďalších šesť sezón do konca júna 2032,“ citovala vyhlásenie „bieleho baletu“ agentúra AFP.

Dvadsaťsedemročný ľavý obranca sa týmto prestupom stal jediným zástupcom madridského veľkoklubu v španielskom národnom tíme na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Cucurella je po znovuzvolení Florentina Pereza za prezidenta „Los Blancos“ už štvrtým menom, ktoré je spájané s tímom 36-násobného majstra Španielska.

Štvorročnú zmluvu už podpísal bývalý obranca Liverpoolu Ibrahima Konate a prestúpiť by údajne mali aj Bernardo Silva z Manchestru City a Denzel Dumfries z Interu Miláno.

Odchovanec akadémie FC Barcelona mal ešte na Stamford Bridge platný kontrakt na dva roky, no po neúspešnej sezóne, v ktorej Chelsea obsadila 10. miesto v anglickej Premier League, sa rozhodol pre prestup. S „Blues“ ovládol vlani MS klubov aj Konferenčnú ligu.

La Liga

    Marc Cucurella.
    Marc Cucurella.
    Stal sa jediným španielskym zástupcom Realu Madrid. Klub spečatil prestup obrancu
    dnes 12:24
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