Bernabeu alebo obrovský štadión pri Casablance? Boj o finále MS 2030 sa ešte neskončil

Futbalisti Španielska.
Futbalisti Španielska. (Autor: TASR/AP)
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TASR|14. nov 2026 o 19:25
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O dejisku finále sa má podľa jeho slov rozhodnúť v roku 2028. .

Prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzan v sobotu uistil, že finále majstrovstiev sveta v roku 2030 sa uskutoční v Španielsku.

O prípadnom odstúpení krajiny od organizácie turnaja neuvažuje.

Šéf federácie reagoval na vyjadrenia lídra pravicovej Ľudovej strany Alberta Nuneza Feijooa, ktorý v televíznom rozhovore 5. novembra uviedol, že ak sa po parlamentných voľbách stane premiérom, bude presadzovať odstúpenie Španielska od organizácie MS v prípade, že finále pridelia Maroku.

Šampionát budú tieto dve krajiny organizovať spolu s Portugalskom. „Neexistuje iný plán, než aby sa finále konalo v Španielsku.

Momentálne neuvažujem o možnosti odstúpenia Španielska od organizácie, pretože variant, že by Španielsko finále nehostilo, nie je na stole,“ vyhlásil Louzan počas sobotňajšej konferencie v sídle RFEF.

O dejisku finále sa má podľa jeho slov rozhodnúť v roku 2028.

Španieli presadzujú madridské Santiago Bernabeu, kde hráva domáce zápasy Real.

Portugalsko nemá stánok vhodný na usporiadanie finále a Maroko navrhlo momentálne budovaný Štadión Hassana II. v Benslimane neďaleko Casablancy s plánovanou kapacitou 115-tisíc divákov. Informácie priniesla agentúra AFP.

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