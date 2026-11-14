Bernabeu alebo obrovský štadión pri Casablance? Boj o finále MS 2030 sa ešte neskončil

Prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzan v sobotu uistil, že finále majstrovstiev sveta v roku 2030 sa uskutoční v Španielsku.
O prípadnom odstúpení krajiny od organizácie turnaja neuvažuje.
Šéf federácie reagoval na vyjadrenia lídra pravicovej Ľudovej strany Alberta Nuneza Feijooa, ktorý v televíznom rozhovore 5. novembra uviedol, že ak sa po parlamentných voľbách stane premiérom, bude presadzovať odstúpenie Španielska od organizácie MS v prípade, že finále pridelia Maroku.
Šampionát budú tieto dve krajiny organizovať spolu s Portugalskom. „Neexistuje iný plán, než aby sa finále konalo v Španielsku.
Momentálne neuvažujem o možnosti odstúpenia Španielska od organizácie, pretože variant, že by Španielsko finále nehostilo, nie je na stole,“ vyhlásil Louzan počas sobotňajšej konferencie v sídle RFEF.
O dejisku finále sa má podľa jeho slov rozhodnúť v roku 2028.
Španieli presadzujú madridské Santiago Bernabeu, kde hráva domáce zápasy Real.
Portugalsko nemá stánok vhodný na usporiadanie finále a Maroko navrhlo momentálne budovaný Štadión Hassana II. v Benslimane neďaleko Casablancy s plánovanou kapacitou 115-tisíc divákov. Informácie priniesla agentúra AFP.