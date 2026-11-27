Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vo štvrtok zverejnila 28-člennú nomináciu na záverečnú prípravu pred juniorským svetovým šampionátom, ktorý sa uskutoční od 26. decembra do 5. januára v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.
V nominácii trénera Petra Frühaufa chýbajú viacerí hráči vrátane útočníka Alexa Mišiaka, ktorý v tejto sezóne podáva výborné výkony v zámorí.
Devätnásťročný hokejista nazbieral v 23 zápasoch kanadskej juniorskej OHL v drese Kingstonu Frontenacs 25 bodov za deväť gólov a 16 asistencií.
Spomedzi slovenských hráčov vekovo oprávnených štartovať na MS do 20 rokov, ktorí pôsobia v štyroch najprestížnejších zámorských juniorských súťažiach (OHL, WHL, QMJHL a USHL), je tretí najproduktívnejší.
Viac bodov nazbierali iba Adam Nemec zo Sudbury Wolves (28) a Tobias Tomík z Vancouveru Giants (26). Obaja sú súčasťou predbežnej nominácie.
Mišiak bol súčasťou slovenskej reprezentácie aj na predchádzajúcom juniorskom šampionáte, na ktorom si v štyroch zápasoch pripísal jednu asistenciu. Tentoraz sa však do výberu nedostal.
„Je to nesporne hokejista, ktorý má kvalitu rovnako ako ďalší hráči, ktorí sa do nominácie neprebojovali. Som si istý, že sme po absolútne podrobnom rozobratí každého jedného hráča a jeho typológii vybrali chalanov, o ktorých sme presvedčení, že v ťažkých momentoch zvolia to najlepšie rozhodnutie v prospech tímu,“ objasnil Frühauf.
Odlišný pohľad na svoje nenominovanie však ponúkol samotný Mišiak. V rozhovore pre portál TN Live uviedol, že o jeho neúčasti na šampionáte bolo rozhodnuté už pred niekoľkými mesiacmi.
„Pozvánku som nedostal ani do prípravy v lete, ani teraz. Už v apríli pred turnajom vo Švédsku mi však bolo oznámené, že na MS do 20 rokov nepôjdem z rozhodnutia vedenia, a to ani keď dám v OHL 40 gólov,“ povedal.
„Rozhodnutie rešpektujem a viac sa k tomu nechcem vyjadrovať. Samozrejme chalanom fandím a želám im úspech. Budem im držať palce."
V súvislosti s jeho absenciou sa objavili aj špekulácie o vynechanom reprezentačnom testovaní. Mišiak si však nemyslí, že by to bol dôvod jeho nenominovania.
„Testovanie si, myslím, s tým nemá nič spoločné, keďže mi to povedali na turnaji na začiatku apríla,“ reagoval.
Slovenská dvadsiatka odcestuje do Kanady 12. decembra. Pred šampionátom absolvuje tri prípravné stretnutia proti Švajčiarsku, Česku a Nórsku. Úvodný zápas na MS ju čaká 27. decembra proti obhajcom titulu zo Švédska.