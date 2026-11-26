Anglickí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v roku 2027 stretnú v A-skupine s domácim Srbskom, Francúzskom a Poľskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Belehrade.
Slovenská dvadsaťjednotka sa na záverečný turnaj neprebojovala. V kvalifikácii čelila aj Angličanom, ktorí zabojujú o zisk tretieho titulu za sebou.
Z úspešnej obhajoby sa radovali v roku 2025 na Slovensku, keď vo finále zdolali Nemecko, ktoré čaká v D-skupine Holandsko, Nórsko a Belgicko.
Záverečný turnaj bude spolu so Srbskom hostiť aj Albánsko, ktoré sa v B-skupine stretne so Španielmi, Talianmi a Fínmi.
Čechov vyžrebovali do C-skupiny k Portugalsku, Grécku a Chorvátsku.
Zloženie základných skupín ME do 21 rokov
A-skupina: Srbsko, Poľsko, Anglicko, Francúzsko
B-skupina: Albánsko, Španielsko, Taliansko, Fínsko
C-skupina: Česko, Portugalsko, Grécko, Chorvátsko
D-skupina: Nórsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko