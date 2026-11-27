Pred štartom sezóny 2026/27 v anglickej Premier League s nimi v boji o najvyššie priečky nepočítal takmer nikto. Superpočítač spoločnosti Opta aj magazín FourFourTwo predpovedali Brightonu 9. miesto.
Po 11 odohraných kolách však futbalisti Brightonu figurujú na 2. priečke tabuľky so ziskom 22 bodov a impozantným skóre 26:9. Na vedúci Arsenal strácajú 6 bodov a nechávajú za chrbtom finančne neporovnateľne silnejšie veľkokluby ako Manchester City, Liverpool či Chelsea.
Agentúra AFP označila Brighton za najväčšie prekvapenie v boji o titul od rozprávkovej jazdy Leicestru City spred desiatich rokov. Za týmto vzostupom pritom nestojí náhoda, ale dlhoročná stratégia postavená na dátovej analytike, trpezlivosti a odvážnom hernom systéme.
Záchranca s prezývkou Jašterica
Príbeh moderného Brightonu sa začal písať v roku 2009. Klub vtedy hral tretiu najvyššiu anglickú súťaž, trápili ho výrazné dlhy a domáce zápasy hrával na dočasnom atletickom štadióne.
Predtým navyše musel pre finančné problémy predať svoj pôvodný stánok Goldstone Ground a dva roky pôsobiť v 110 kilometrov vzdialenom Gillinghame.
Záchranné koleso mu hodil profesionálny hráč pokeru Tony Bloom, ktorý si za stolmi vyslúžil prezývku Jašterica (The Lizard) pre svoju absolútnu chladnokrvnosť.
Čísla namiesto skautov
Bloom zbohatol na štatistických modeloch pre stávkovanie prostredníctvom svojej spoločnosti Starlizard a rovnakú logiku preniesol aj do futbalu. V roku 2011 presťahoval tím na nový štadión a postupne vybudoval klubový model, v ktorom hrajú hlavnú rolu čísla.
Brighton využíva dátovú spoločnosť Jamestown Analytics a v novembri 2024 prepustil väčšinu skautov, čím sa klub ešte viac oprel o dáta.
Športový riaditeľ Mike Cave pre Football Daily uviedol, že kto by prišiel do Brightonu dnes a pred 15 rokmi, nespoznal by, že ide o ten istý klub. V rozhovore pre BBC Radio 5 Live zas zdôraznil, že klub nekupuje hráčov preto, aby ich predal, a predaje sú len dôsledkom tohto prístupu.
Finančná efektivita klubu bije do očí pri pohľade na platové náklady. Podľa odhadov portálu Capology má Brighton až 15. najvyššie mzdy v celej Premier League, no v tabuľke je druhý. Svoje mzdové možnosti tak prekonáva o 13 priečok, čo nemá v súťaži obdobu.
Hviezdy odchádzajú, kvalita zostáva
Klub dlhodobo dokáže nahrádzať odchádzajúce hviezdy bez straty kvality. Počas uplynulého leta prišiel o dvojicu kľúčových defenzívnych opôr aj najlepšieho strelca minulej sezóny.
Stredopoliar Carlos Baleba prestúpil do Manchestru United za 65 miliónov libier, obranca Jan Paul van Hecke zamieril do Tottenhamu za fixných 52 miliónov libier a skúsený útočník Danny Welbeck, ktorý v uplynulom ročníku 13 gólmi vyrovnal klubový rekord v najvyššej súťaži, odišiel do Chelsea za 5 miliónov libier.
Vedenie okamžite investovalo do mladých talentov. Za klubový rekord 46 miliónov libier priviedlo z Tottenhamu 19-ročného chorvátskeho stopéra Luku Vuškovića a z VfB Stuttgart získalo 21-ročného defenzívneho stredopoliara Chemu Andrésa.
Príkladom skautského majstrovstva bol aj októbrový triumf 1:0 na pôde Manchestru City, kde mala základná zostava domácich hodnotu približne 750 miliónov libier, zatiaľ čo jedenástka Brightonu mala hodnotu len 160 miliónov.
Víťazný gól vtedy strelil Yasin Ayari, ktorého klub kúpil v januári 2023 zo švédskeho AIK za 3,5 milióna libier.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Brighton & Hove Albion
Najmladší tréner v histórii ligy
Na lavičke stojí len 33-ročný Fabian Hürzeler, najmladší stály tréner v histórii Premier League.
Rodák z texaského Houstonu, ktorý vyrastal v Nemecku a prešiel akadémiou Bayernu Mníchov, prišiel do Anglicka v lete 2024 po tom, čo priviedol nemecké St. Pauli po 13 rokoch do Bundesligy. Aj jeho si vedenie vybralo na základe dátovej analýzy.
Od krízy k hetriku ocenení
Cesta na súčasné výslnie však nebola priamočiara. Vo februári 2026 zažíval Brighton hlbokú krízu, keď vyhral jediný z 12 ligových duelov, a po domácej prehre 0:1 s Crystal Palace časť priaznivcov spievala chorály žiadajúce jeho odvolanie.
Hürzeler tento moment označil za najťažší v kariére, no vedenie zachovalo chladnú hlavu. V máji 2026 mu napriek záujmu Bayeru Leverkusen predĺžilo zmluvu až do júna 2029, pričom kontrakt podľa denníka The Telegraph neobsahuje žiadnu výstupnú klauzulu.
Následne v septembri 2026 ovládol Brighton všetky tri hlavné mesačné ankety súťaže. Hürzeler sa stal trénerom mesiaca, 35-ročný navrátilec Pascal Gross získal ocenenie pre najlepšieho hráča a kapitán Lewis Dunk strelil gól mesiaca, pričom takýto hetrik sa v histórii Premier League podaril len piatim klubom.
Najagresívnejší presing v lige
Herný prejav Brightonu je založený na najagresívnejšom presingu v súťaži. Podľa analytickej spoločnosti Opta bolo po 4 kolách až 52,7 percenta dotykov súperov s loptou pod tlakom hráča Brightonu do dvoch metrov, čo je najviac v lige.
Tím cieli presing najmä na krajné priestory ihriska a v ofenzíve operuje so štyrmi až piatimi hráčmi pripravenými okamžite získať stratenú loptu späť.
Prvá výhra na pôde City na 19. pokus
V 1. kole proti Aston Ville získali hráči Brightonu 19 lôpt vysoko na polovici súpera a zvíťazili 4:0. Obhajcu titulu Arsenal zdolali doma hladko 3:0.
Na pôde Manchestru City zas zvíťazili prvýkrát v klubovej histórii až na 19. pokus vo všetkých súťažiach, a to najtesnejším rozdielom 1:0. Úhlavného rivala Crystal Palace rozdrvili 5:0, pričom Diego Gómez sa presadil strelou z polovice ihriska.
VIDEO: Gól Diega Gómeza z polovice ihriska
V 11 kolách prehral Brighton len trikrát: divoko 3:4 na pôde Chelsea, 0:2 v Liverpoole a 0:2 v poslednom zápase v Hulle, kde domáci rozhodli dvoma gólmi v nadstavenom čase po vylúčení Costinhu.
Nie sme v boji o titul
Výkony Brightonu vyvolali rešpekt u súperov aj odborníkov. Tréner Arsenalu Mikel Arteta po prehre priznal, že jeho tím dostal veľké ponaučenie a súper zvíťazil úplne zaslúžene.
Rekordný strelec Premier League Alan Shearer v relácii Match of the Day vyzdvihol tímového ducha: „Arsenal absolútne rozbili. Od začiatku do konca boli všetci do jedného skvelí."
Analytik stanice ESPN Ryan O'Hanlon však upozornil, že mužstvo strieľa viac gólov a inkasuje menej, než by zodpovedalo kvalite vytvorených šancí (xG), a preto v ďalšom priebehu sezóny očakáva určitý pokles.
V kabíne zostávajú nohami na zemi. „Nie, nie sme v boji o titul. Ale do sezóny sme vstúpili veľmi dobre," krotil eufóriu skúsený stredopoliar Pascal Gross.
Podobne reagoval aj tréner Hürzeler: „Vždy hovorím, že fanúšikovia môžu snívať a mať od nás vysoké očakávania, ale to sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť." Kapitán Lewis Dunk zase vyzdvihol tímovosť, keďže v úvodných 7 kolách sa o góly podelilo až 11 rôznych strelcov.
Rovnako bodov ako Leicester
Brighton má po 11 kolách presne toľko bodov ako Leicester v majstrovskej sezóne 2015/16, hoci bilancia oboch tímov sa líši (Brighton má 7 výhier, 1 remízu a 3 prehry, kým Leicester mal 6 výhier, 4 remízy a 1 prehru). Brighton má navyše výrazne lepšiu defenzívu so skóre 26:9 oproti vtedajším 23:19 Leicestru.
Experti však upozorňujú na dva zásadné rozdiely. Bývalý anglický reprezentant Gary Lineker po prehre v Hulle podotkol, že Brighton hrá jeden z najlepších futbalov v krajine, no na reálny útok na titul mu chýba kanonier formátu Jamieho Vardyho, ktorý mal v rovnakej fáze sezóny na konte už 11 gólov, kým najlepším strelcom Brightonu je štvorgólový Gross.
Micah Richards zase pripomenul, že Leicester vtedy neúčinkoval v európskych pohároch.
Zakliaty december
Práve nabitý program bude pre Brighton najväčšou skúškou. Klub pôsobí v Konferenčnej lige, kde v 6 doterajších vystúpeniach neinkasoval ani gól, naposledy zdolal rumunskú Universitateu Craiova 4:0.
V súťaži má celkové skóre 9:0 a podľa predikcií Opty je so 43,8-percentnou šancou hlavným favoritom na celkový triumf.
Káder však trápia viaceré zranenia ofenzívnych opôr vrátane Kaorua Mitomu či Stefanosa Tzimasa. Navyše sa blíži december, ktorý je pre trénera Hürzelera zakliaty.
V doterajších 12 decembrových ligových zápasoch na lavičke Brightonu ešte ani raz nevyhral (zaznamenal 7 remíz a 5 prehier) a v decembri ho čaká 8 duelov za 29 dní.