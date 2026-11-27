Cieľ bol na dohľad. Mikaela Shiffrinová pred dvoma rokmi viedla po prvom kole obrovského slalomu v Killingtone a išla si po jubilejné 100. víťazstvo vo Svetovom pohári.
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V druhej jazde jej však podkĺzla lyža, narazila do bránky a skončila v ochrannej sieti.
Utrpela bodnú ranu v oblasti brucha, ťažko si poškodila svaly a dlho sa potom trápila s posttraumatickou stresovou poruchou. Cez víkend sa vracia na rovnaký svah.
Svetový pohár v Killingtone 2026
Sobota, 28. novembra:
Obrovský slalom žien - 1. kolo 15:30, 2. kolo 18:30
Nedeľa, 29. novembra:
Slalom žien - 1. kolo 16:30, 2. kolo 19:30
„Pre takú pretekárku, ako je Shiffrinová, je úplne jedno, či príde na miesto, kde sa zranila, alebo nie. To vypustí z hlavy a nebude sa tým zaoberať.
Pôjde na víťazstvo a hotovo, pretože je totálna profesionálka,“ hovorí pre Sportnet slovenský tréner Pavel Šťastný, ktorý vedie program Killington Mountain School.
Pomôcť jej má aj to, že sezónu začala výborným vystúpením v úvodných pretekoch. „Dobré je, že vie, že v Söldene išla dobre,“ dodal.
Cestu za oceán vynechala
V Söldene Shiffrinová viedla po prvom kole, no po slabšej druhej jazde skončila siedma. Slalomy v Levi aj v Gurgli vynechala.
Túto zimu nazýva sezónou objavovania: slalomov chce ísť menej a viac sa sústrediť na obrovský slalom a super-G.
„V obrovskom slalome je silná a fyzicky veľmi dobre pripravená. Posun oproti minulej sezóne vidím na sto percent, preto sa rozhodla skúsiť aj rýchlostné disciplíny. Veď ona ich jazdila a bola výborná. Má svoj plán,“ vraví Šťastný.
Namiesto cestovania do Európy zostala Američanka trénovať v Colorade. „Bola v domácom prostredí, čo jej určite veľmi pomohlo. Jej trénerka povedala, že vynechajú cestovanie cez oceán a zostanú sa pripravovať doma,“ priblížil.
Podľa neho za tým stojí najmä náročný kalendár. „Letieť na jedny preteky do Fínska, potom 2 000 kilometrov autami do Gurglu a potom do Ameriky.
Za mojich čias, keď sme odleteli do Spojených štátov a Kanady, zostali sme tam mesiac. Teraz priletia na jedny či dvoje preteky a rýchlo idú späť.“
Ako Pogačar
Prvé dva slalomy sezóny tak priniesli nové mená. V Levi získala prvé slalomové víťazstvo v kariére Nemka Emma Aicherová.
V Gurgli sa z premiérového triumfu vo Svetovom pohári tešila Lara Colturiová, ktorá sa zároveň posunula na čelo celkového poradia aj slalomárskeho hodnotenia.
„Všetci vedia, že ak príde Shiffrinová, automaticky vyhrá. V Söldene síce nastala výnimka, ale v podstate je to tak. Keď tam nie je, preteky sú iné.
Je to ako v cyklistike. Keď Pogačar nebol na majstrovstvách sveta, preteky boli bez neho úžasné. My ju chceme vidieť, ale otvára sa možnosť pre viaceré,“ myslí si Šťastný.
V Killingtone však bude Shiffrinová na domácej pôde. Narodila sa vo Vaile, no časť detstva prežila na východe Spojených štátov a vyrastala aj v lyžiarskej akadémii vo Vermonte.
„Killington dobre pozná, dobre pozná aj sneh na americkom východe. Opäť tam bude veľa ľudí a atmosféra ju vyburcuje. Síce býva v Colorade, ale vyrastala na východe, takže si myslím, že ju to poriadne namotivuje,“ tvrdí tréner.
Podujatie zvykne prilákať takmer 40-tisíc fanúšikov a patrí k najnavštevovanejším v Spojených štátoch. Do kalendára sa vracia po ročnej prestávke, vlani ho organizátori zrušili pre výstavbu lanovky.
Pre Shiffrinovú je to obľúbené miesto. Zo siedmich slalomov, v ktorých tu štartovala, vyhrala šesť. V obrovskom slalome však v Killingtone ešte netriumfovala.
Nová krv z Albánska
Najväčšou hrozbou pre Američanku je zatiaľ dvadsaťročná Colturiová. V Söldene jej k víťazstvu chýbala stotina sekundy a v Levi skončila druhá. V Gurgli konečne vyhrala. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch tam bola druhá, v oboch prípadoch za Shiffrinovou.
„To je nová generácia, ktorá sa za krátky čas vyšvihla do absolútnej svetovej špičky a jazdí výborne,“ hovorí Šťastný.
Podobne ju vníma aj Marlies Raichová, rodená Schildová. Rakúska legenda s 35 slalomovými víťazstvami vo Svetovom pohári ešte pred Gurglom zostavila pre švajčiarsky Blick rebríček favoritiek na malý glóbus. Colturiovú dala na prvé miesto.
Podľa Raichovej je Albánka konzistentnejšia ako vlani a jej tím si dáva pozor, aby neopakoval tie isté chyby. Napriek mladému veku má za sebou už niekoľko rokov učenia sa vo Svetovom pohári.
Všestranná Nemka
Na druhé miesto zaradila Raichová Aicherovú. Nemka je jediná zo špičkových lyžiarok, ktorá jazdí všetky disciplíny.
To je podľa Raichovej obrovská záťaž, a preto si nie je istá, či jej to na glóbus vystačí. Aicherová má navyše silnejšie rýchlostné disciplíny.
Šťastný jej všestrannosť vníma skôr ako výhodu v boji o veľký glóbus.
„Nemka na to rozhodne fyzicky má, pretože jazdí všetky disciplíny. Colturiová je podľa mňa jednoznačne lyžiarka na technické disciplíny.
Nemyslím si, že v rýchlostných disciplínach bude na takej úrovni ako Aicherová,“ porovnáva.
Zároveň pripomína, že úvod zimy ešte nič nerozhoduje. „U dievčat je to hore-dolu. Jeden rok, dva roky to môže ísť výborne, ale celkové víťazstvo vo Svetovom pohári nie je jednoduchá záležitosť.
Nefunguje to tak, že tá, ktorá je na vrchole hneď na prvých pretekoch, bude vyhrávať stále. Prvé preteky však rozhodne naznačili, kto je v dobrej kondícii.“
Agresívny sneh
Killington má svoje špecifiká. Sneh na americkom východe býva agresívny a lyže na ňom výrazne zaberajú. Shiffrinová tunajšie podmienky pozná od detstva, pre Európanky sú zvyčajne nepríjemnejšie.
Trať Superstar Šťastný opísal už v minulosti. „Na začiatku síce nie je zjazdovka veľmi strmá, ale druhá polovica slalomu postupne padá prudšie nadol.
Je to podobné ako slalom v Kranjskej Gore. Ak bude trať ľadová, tak tu majú šancu iba najlepšie slalomárky,“ povedal.
Kto by mohol Američanku na domácom svahu potrápiť?
Švajčiarka Camille Rastová tu pred dvoma rokmi vyhrala svoj prvý slalom v kariére, keď Shiffrinová po páde nemohla štartovať. Killington v minulosti dokázala ovládnuť aj Švédka Anna Swennová-Larssonová, ktorá sa v roku 2022 o víťazstvo podelila so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.
Švédky sú navyše vo forme. V Gurgli obsadili Swennová-Larssonová a Sara Hectorová za Colturiovou zvyšné miesta na pódiu.
„Nezavrhoval by som ani Švédky. Škandinávsky tréningový systém je veľmi zaujímavý, sú vo výbornej kondícii a jazdia dobre,“ myslí si Šťastný.
„Po dvoch pretekoch sa ťažko povie, kto to bude, ale väčšinou je tam stále prvých šesť či sedem dievčat.“
Bez Vlhovej
V Killingtone bude tento rok chýbať Petra Vlhová, ktorej sa na tomto svahu v minulosti darilo. V slalome bola päťkrát druhá, vždy za Shiffrinovou. Po štartoch v Söldene a Levi sa však rozhodla vynechať Gurgl aj zámorské preteky a sústrediť sa na tréning.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia vo Svetovom pohári v Levi, následných tréningových dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia sme sa s mojím tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach,“ napísala na sociálne siete.
„Keď letia do Ameriky, prichádza jet lag a organizmus sa musí vyrovnať s časovým posunom.
To pretekára ovplyvní, ak nie je v dobrej mentálnej a fyzickej kondícii,“ vysvetľuje Šťastný, ktorý s Vlhovou nedávno hovoril počas tréningu v hale vo Wittenburgu.
„Ona nejde na celkové víťazstvo vo Svetovom pohári. Chce sa vrátiť a ten návrat si potrebuje dirigovať sama, nikto iný,“ dodal.
O preteky v Kanade by však Vlhová prišla tak či tak. Organizátori v Mont-Tremblante pre nedostatok snehu zrušili oba obrovské slalomy plánované na 5. a 6. decembra.
Kanadské stredisko nedokázalo pre teplé počasie pripraviť trať už po druhý raz za posledné štyri roky.
Talianske novinky
Do Killingtonu sa, naopak, vráti Sofia Goggiová. Olympijská víťazka v zjazde chýbala v Söldene, pretože jej letnú prípravu narušili vážne zdravotné problémy.
V Argentíne sa nakazila dvoma vírusmi, trpela silnými bolesťami a chvíľami nemohla ani hovoriť. Sezónu začne v sobotňajšom obrovskom slalome.
Jej krajanka Federica Brignoneová sa už na štart nepostaví. Tridsaťšesťročná Talianka oznámila koniec kariéry.
Po vážnom zranení nohy získala vo februári dve olympijské zlaté medaily, potom však podstúpila ďalšiu operáciu, pri ktorej jej lekári odstránili z ľavého kolena kovovú dlahu a skrutky.
Pokúšala sa vrátiť, no noha jej to nedovolila.
„Po dvoch dňoch na snehu som si uvedomila, že moja noha ešte nie je úplne zotavená a stále cítim priveľkú bolesť. Z tohto dôvodu som sa rozhodla ukončiť svoju pretekársku kariéru,“ napísala na sociálne siete.